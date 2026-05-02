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स्मार्ट पुलिसिंग का अंतिम लक्ष्य आमजन को त्वरित न्याय दिलाना है- डीजीपी राजीव शर्मा

राज्य स्तरीय ‘स्मार्ट पुलिसिंग’ कार्यशाला ( ETV Bharat Udaipur )