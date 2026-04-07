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राज्य स्तरीय स्लिंग शॉट प्रतियोगिता : छत्तीसगढ़ के 250 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा, विजेता 30 खिलाड़ियों नेशनल खेलने का मौका

रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय स्लिंग शॉट प्रतियोगिता का आयोजन होगा.प्रतियोगिता से 30 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म करने का मौका मिलेगा.

State level sling shot competition
राज्य स्तरीय स्लिंग शॉट प्रतियोगिता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 7, 2026 at 5:38 PM IST

2 Min Read
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रायपुर : रायपुर में चौथी बार एलिट स्लिंग शॉट एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय स्लिंग शॉट प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है. यह प्रतियोगिता रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज आउटडोर स्टेडियम में 11 अप्रैल को आयोजित होगी. इसमें प्रदेश भर के लगभग 250 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे. स्लिंग शॉट यानि गुलेल से खिलाड़ी निशाना लगाएंगे. यह छत्तीसगढ़ का प्राचीन और पारंपरिक खेल है. एसोसिएशन ब्लॉक और जिला स्तर पर यह आयोजन करवा चुका है.




एलीट स्लिंग शॉट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दुर्जन सिंह धुर्वे ने बताया कि इस गेम को बचपन में आप सभी लोगों ने खेला होगा. इसे एशियन गेम में लाने के लिए संगठन ने पहले इसका आयोजन ब्लॉक स्तर पर फिर जिला स्तर पर आयोजन कराया. जिला स्तर पर आयोजन होने के बाद स्लिंग शॉट प्रतियोगिता का प्रदेश स्तर पर आयोजन 11 अप्रैल को होने जा रहा है.

राज्य स्तरीय स्लिंग शॉट प्रतियोगिता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्लिंग शॉट प्रतियोगिता की शुरुआत साल 2015 में हुई थी. साल 2023 में इसका आयोजन हुआ था. स्लिंग शॉट प्रतियोगिता का अंतरराष्ट्रीय आयोजन अक्टूबर 2026 में इटली में प्रस्तावित है. ब्लॉक और जिला स्तर पर स्लिंग शॉट प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन राज्य स्तर पर रायपुर में करेंगे- दुर्जन सिंह, अध्यक्ष, एलीट स्लिंग शॉट एसोसिएशन

30 खिलाड़ियों का होगा राष्ट्रीय स्तर पर चयन

स्लिंग शॉट प्रतियोगिता में 8 साल से लेकर 30 साल के महिला और पुरुष प्रतिभागी हिस्सा लेंगे. राज्य स्तर पर इस खेल को खेलने वाले खिलाड़ी 10 मीटर की दूरी से निशाना साधेंगे. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में निशाना साधने की दूरी 15 मीटर होगी. राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले इस खेल में प्रदेश के सभी जिलों से लगभग 250 खिलाड़ी इस खेल में अपनी खेल प्रतिभा को दिखाएंगे. यहां खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक रजत पदक और कांस्य पदक दिया जाएगा. 30 खिलाड़ी यहां से चयनित होने पर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर स्लिंग शॉट प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिलेगा. विजेता खिलाड़ी को एसोसिएशन के तरफ से ट्रॉफी मेडल और प्रमाण पत्र दिया जाएगा. प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं है.

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