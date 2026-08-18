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राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता : पांच संभाग से जुटे 540 खिलाड़ी, अलग-अलग खेलों में दिखाएंगे प्रतिभा

गौरेला पेंड्रा मरवाही में राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ. आयोजन में केंद्रीय राज्य मंत्री और विधायक ने शिरकत की.

State Level School Sports Competition
राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 18, 2026 at 5:52 PM IST

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गौरेला पेंड्रा मरवाही : जिले में 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ हुआ.बारिश के बीच सैकड़ों खिलाड़ी इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे. ओपनिंग सेरेमनी में मुख्य अतिथि केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री एवं स्थानीय सांसद तोखन साहू, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव सहित जिला कलेक्टर विजय दयाराम,एसपी मनोज खिलारी समेत जिला के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.

हर खिलाड़ी को खेल भावना से खेलना चाहिए

मुख्य अतिथि तोखन साहू ने प्रतियोगिता में शामिल लगभग 540 खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि खेल में कोई जीतता है तो कोई हारता है, लेकिन खिलाड़ी को खेल भावना के साथ मैदान में उतरना चाहिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खिलाड़ियों को कर्म करने और फल की चिंता नहीं करने का संदेश देते हैं.खेल को खेल की भावना से खेलें और अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन करें . खेल ऐसा हो जाए कि वह पढ़ाई बन जाए और पढ़ाई ऐसी हो जाए जो खेल बन जाए- तोखन साहू, केंद्रीय राज्यमंत्री


वहीं कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि खिलाड़ियों को मैदान में खेलते देखकर उन्हें अपने स्कूल के दिनों की याद आ गई. उन्होंने प्रतियोगिता में शामिल सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए बेहतर प्रदर्शन की कामना की.

सांसद और विधायक ने दी विकास के लिए राशि

इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने फिजिकल कॉलेज खेल मैदान में मंच निर्माण के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा की. तोखन साहू ने जिला कलेक्टर से कहा कि मंच निर्माण का कार्य प्राथमिकता से कराया जाए और प्रयास किया जाए कि एक वर्ष के भीतर मंच बनकर तैयार हो जाए.जबकि कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने भी 6 लाख रुपये देने की घोषणा की.

राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पांच संभाग से जुटे हैं खिलाड़ी
चार दिवसीय यह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 18 से 21 अगस्त तक आयोजित की जा रही है. इसमें प्रदेश के पांचों संभागों से 14 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 540 खिलाड़ी एवं 100 प्रशिक्षण स्टाफ शामिल हो रहे हैं. प्रतियोगिता के दौरान जिम्नास्टिक बालक-बालिका, क्रिकेट बालक, ताइक्वांडो बालक-बालिका और कबड्डी बालिका की स्पर्धाएं आयोजित होंगी.

Players gathered from five division
पांच संभाग से जुटे 540 खिलाड़ी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस आयोजन के जरिए प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पहुंचे खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय मंच पर अपनी खेल प्रतिभा और कौशल प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा. आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने खिलाड़ियों के आवास, भोजन, खेल मैदान सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं.

State Level School Sports Competition
केंद्रीय राज्य मंत्री और विधायक बने मुख्य अतिथि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

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