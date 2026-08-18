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राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता : पांच संभाग से जुटे 540 खिलाड़ी, अलग-अलग खेलों में दिखाएंगे प्रतिभा

राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )