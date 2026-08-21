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राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन, सांसद ज्योत्सना महंत बोली खेल सीखाता है अनुशासन

गौरेला पेंड्रा मरवाही : चार दिवसीय 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का मल्टीपर्पस स्कूल पेंड्रा के असेंबली हॉल में समापन किया गया. इस कार्यक्रम के समापन अवसर पर कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थी. प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के पांचों संभागों से 540 खिलाड़ियों और 100 से अधिक ऑफिशियल्स ने हिस्सा लेकर अपने खेल विधाओं का प्रदर्शन किया.इस प्रतियोगिता में जिम्नास्टिक, ताइक्वांडो, कबड्डी और क्रिकेट की सभी विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए बिलासपुर संभाग ओवरऑल चैंपियन रहा.

खेल में हार नहीं, जीत या सीख मिलती है : सांसद महंत



मुख्य अतिथि सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों सहित सभी प्रतिभागियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि खेल में हार नहीं होती, खिलाड़ी या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं. खेल स्वस्थ जीवनशैली के लिए आवश्यक है. इससे अनुशासन, आत्मविश्वास, भाईचारा और सद्भावना की भावना मजबूत होती है. उन्होंने कहा कि प्रदेशभर से आए खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और खेल भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जो सराहनीय है.

राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)