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PESA पर राज्यस्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस: अब कागजी दस्तावेज तक सीमित नहीं रहेगी नियमावली- मंत्री

रांची: पेसा नियमावली पर रांची में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा राज्यस्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. इस कॉन्फ्रेंस में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के पूर्व सदस्य के. राजू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए.

इस कॉन्फ्रेंस में पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड में पेसा नियमावली अब कागजी दस्तावेज तक सीमित होकर नहीं रहेगा बल्कि यह धरातल पर नजर आएगा. राज्य के गांव-पंचायत तक पेसा नियमावली को मजबूती से लागू करने के लिए सरकार के सभी विभाग संयुक्त रूप से जोर लगाएंगे. इसके साथ ही राज्य में पेसा कॉर्डिनेशन कमेटी का गठन प्रदेश से लेकर प्रखंड स्तर पर किया जाएगा. जिससे इसकी लगातार समीक्षा और अड़चनों का समय सीमा के अंदर निदान हो सके.

राज्यस्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करतीं मंत्री (ETV Bharat)

राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रभावी स्वशासन की स्थापना के उद्देश्य से ये आयोजन किया गया. इसमें नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के पूर्व सदस्य के राजू ने कहा कि देश भर में झारखंड का सबसे बेहतर है पेसा नियमावली बनाने वाला राज्य है. आज के कॉन्फ्रेंस में विभागीय सचिव मनोज कुमार, निदेशक राजेश्वरी बी सहित विभागीय एवं सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि मुख्य रूप से मौजूद रहे.

आदिवासी क्षेत्र की व्यापक मांग को पूर्ण करता करता है पेसा नियमावली- मंत्री

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि पेसा नियमावली आदिवासी क्षेत्र की व्यापक मांग को पूर्ण करता है. आने वाले समय में झारखंड का पेसा नियमावली देश का मॉडल साबित हो इस दिशा में काम किया जा रहा है. सहायक सचिव के पद पर पहली बार महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाना, ग्राम सभा में आधी आबादी के अधिकार को मजबूती प्रदान करता है.

मंत्री ने कहा कि जब पेसा नियमवाली का प्रस्ताव कैबिनेट में आने वाला था तब उन्हें रात भर नींद नहीं आई, उनके मन में बस एक ही सवाल था कि एक समुदाय के साथ न्याय करना है. दृढ़ इच्छा शक्ति और पेसा नियमवाली को लेकर ज्यादा से ज्यादा विचार- विमर्श के बाद इसे लागू किया गया.

उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में गैर आदिवासी प्रधान का मामला विभाग के संज्ञान में है. इस मामले में सरकार अपने स्तर पर पहल करेगी. पेसा नियमावली का लाभ कैसे ज्यादा से ज्यादा अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को मिले इसके लिए सभी को प्रयास करना होगा. इस नियमावली के तहत ग्राम सभा को मिलने वाले अधिकार को जानना-समझना और उसे पाने के लिए सकारात्मक पहल करना हम सभी की जवाबदेही है.