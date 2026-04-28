PESA पर राज्यस्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस: अब कागजी दस्तावेज तक सीमित नहीं रहेगी नियमावली- मंत्री
पेसा नियमावली पर रांची में राज्यस्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया.
Published : April 28, 2026 at 11:37 PM IST
रांची: पेसा नियमावली पर रांची में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा राज्यस्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. इस कॉन्फ्रेंस में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के पूर्व सदस्य के. राजू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए.
इस कॉन्फ्रेंस में पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड में पेसा नियमावली अब कागजी दस्तावेज तक सीमित होकर नहीं रहेगा बल्कि यह धरातल पर नजर आएगा. राज्य के गांव-पंचायत तक पेसा नियमावली को मजबूती से लागू करने के लिए सरकार के सभी विभाग संयुक्त रूप से जोर लगाएंगे. इसके साथ ही राज्य में पेसा कॉर्डिनेशन कमेटी का गठन प्रदेश से लेकर प्रखंड स्तर पर किया जाएगा. जिससे इसकी लगातार समीक्षा और अड़चनों का समय सीमा के अंदर निदान हो सके.
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रभावी स्वशासन की स्थापना के उद्देश्य से ये आयोजन किया गया. इसमें नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के पूर्व सदस्य के राजू ने कहा कि देश भर में झारखंड का सबसे बेहतर है पेसा नियमावली बनाने वाला राज्य है. आज के कॉन्फ्रेंस में विभागीय सचिव मनोज कुमार, निदेशक राजेश्वरी बी सहित विभागीय एवं सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि मुख्य रूप से मौजूद रहे.
आदिवासी क्षेत्र की व्यापक मांग को पूर्ण करता करता है पेसा नियमावली- मंत्री
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि पेसा नियमावली आदिवासी क्षेत्र की व्यापक मांग को पूर्ण करता है. आने वाले समय में झारखंड का पेसा नियमावली देश का मॉडल साबित हो इस दिशा में काम किया जा रहा है. सहायक सचिव के पद पर पहली बार महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाना, ग्राम सभा में आधी आबादी के अधिकार को मजबूती प्रदान करता है.
मंत्री ने कहा कि जब पेसा नियमवाली का प्रस्ताव कैबिनेट में आने वाला था तब उन्हें रात भर नींद नहीं आई, उनके मन में बस एक ही सवाल था कि एक समुदाय के साथ न्याय करना है. दृढ़ इच्छा शक्ति और पेसा नियमवाली को लेकर ज्यादा से ज्यादा विचार- विमर्श के बाद इसे लागू किया गया.
उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में गैर आदिवासी प्रधान का मामला विभाग के संज्ञान में है. इस मामले में सरकार अपने स्तर पर पहल करेगी. पेसा नियमावली का लाभ कैसे ज्यादा से ज्यादा अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को मिले इसके लिए सभी को प्रयास करना होगा. इस नियमावली के तहत ग्राम सभा को मिलने वाले अधिकार को जानना-समझना और उसे पाने के लिए सकारात्मक पहल करना हम सभी की जवाबदेही है.
नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के पूर्व सदस्य के राजू ने कहा कि झारखंड का पेसा नियमावली देश का सबसे बेहतर नियमावली है. ये बात राष्ट्रीय स्तर के नीति निर्धारण और नियमावली का अध्ययन करने वाले भी मान चुके हैं. बेहतर नियमावली को धरातल पर उतारने के लिए अब हम सभी को अपनी-अपनी भूमिका अदा करनी होगी. देश के दूसरे राज्यों में जहां पेसा नियमवाली बने है वहां वो प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सके है. झारखंड को इस मिथक को तोड़ते हुए इस नियमावली से अनुसूचित क्षेत्र के अधिकार को संरक्षित करने के साथ, उन्हें प्रभावी बनाना है.
हमारा उद्देश्य पॉवर को सेंट्रलाइज रखना नहीं बल्कि डिसेंट्रलाइज करना है. के राजू ने कहा कि पेसा नियमावली सिर्फ पंचायती राज विभाग तक सीमित नहीं है बल्कि इसे मजबूती प्रदान करने में सरकार के सभी विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है. अगले दो से तीन साल में झारखंड के पेसा नियमवाली को देश का मॉडल के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य तय करना होगा.
उन्होंने विभागीय मंत्री के समक्ष इसके लिए पेसा कॉर्डिनेशन कमिटी का गठन करने की सलाह दी. इसके साथ ही पेसा नियमवाली के तहत किए जा रहे कार्य और महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी TAC को देने का भी विचार रखा.
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सचिव मनोज कुमार ने कहा कि ये नियमावली गांव के बदलाव और उसके हक अधिकार के लिए मिल का पत्थर साबित होगा. विभाग इस नियमावली को स्थानीय भाषा में भी गांव के लोगों को उपलब्ध करा रही है. जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस नियमावली से मिलने वाले अधिकार को जान सकें. उन्होंने कहा कि नियमावली की जानकारी के लिए प्रशिक्षण से लेकर वृहद प्रचार प्रसार भी चलाया जा रहा है.
इस कॉन्फ्रेंस को पंचायती राज निदेशक राजेश्वरी बी ने संबोधित करते हुए कहा कि इस नियमावली को तैयार करने से पहले दो बार डेढ़-डेढ़ सौ से ज्यादा लोगों की आपत्तियों को विभाग ने ग्रहण किया है. कई आपत्तियों को नियमवाली में उचित जगह भी दी गई है. विभाग आगे भी लोगों के सुझाव को ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार है.
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