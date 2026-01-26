ETV Bharat / state

शिमला में धूमधाम से मनाया गया राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस, कुल्लू में शिक्षा मंत्री और हमीरपुर में अनिरुद्ध सिंह ने फहराया तिरंगा

शिमला में धूमधाम से मनाया गया राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस ( DIPR )

रिज मैदान पर पुलिस विभाग की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें चिट्टा जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों को दर्शाया गया. इसके साथ ही कृषि, उद्यान, वन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, उद्योग, ग्रामीण विकास, नगर निगम शिमला, परिवहन और विद्युत विभाग सहित कई विभागों की झांकियों ने विकास, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े संदेश दिए.

विभिन्न विभागों की झांकियों ने दिया सामाजिक संदेश

शिमला में परेड की सलामी लेते राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल (DIPR)

समारोह के दौरान भव्य परेड, विभिन्न विभागों की आकर्षक झांकियां और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए. एकलव्य कला मंच हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रथम वाहिनी आईआरबीएन बनगढ़, ऊना द्वारा एंटी चिट्टा अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसमें युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया. इसके अलावा उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तराखंड के दलों के साथ-साथ हमीरपुर और जिला शिमला के सांस्कृतिक दलों ने शानदार प्रस्तुतियां दीं.

परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे आकर्षण का केंद्र

शिमला में धूमधाम से मनाया गया राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस (ETV BHARAT)

शिमला: हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह सोमवार को ऐतिहासिक रिज मैदान पर पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ल ने की. इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे.

ऋतिक चौहान को मिला उत्तम जीवन रक्षा पदक

समारोह के दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने ऋतिक चौहान, निवासी गांव गागना, तहसील चौपाल को वर्ष 2024 के उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया. ऋतिक ने रेलवे ट्रैक पर खेल रही दो बच्चियों को सामने से आ रही ट्रेन से बचाकर साहस और मानवता की मिसाल पेश की.

ऋतिक चौहान को मिला उत्तम जीवन रक्षा पदक (DIPR)

भव्य मार्च पास्ट से गूंजा रिज मैदान

गणतंत्र दिवस पर परेड कमांडर लेफ्टिनेंट शाश्वत तिवारी (जे एंड के राइफल) के नेतृत्व में सेना, आईटीबीपी, एसएसबी, हिमाचल पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड्स और आपदा प्रबंधन दलों ने अनुशासित मार्च पास्ट किया.

कुल्लू में शिक्षा मंत्री ने फहराया तिरंगा

कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली. इस अवसर पर पुलिस, आईटीबीपी, होमगार्ड, एनसीसी और एनएसएस की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया. मंत्री ने कहा कि हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है और गुणात्मक शिक्षा सरकार की प्राथमिकता है. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया.

विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करते शिक्षा मंत्री (ETV BHARAT)

हमीरपुर में पंचायतीराज मंत्री ने ली परेड की सलामी

हमीरपुर में जिला स्तरीय समारोह शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा मेमोरियल स्कूल मैदान में आयोजित किया गया. पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ध्वजारोहण कर भव्य परेड की सलामी ली. अपने संबोधन में उन्होंने देश की एकता, विकास और वीर जवानों के बलिदान को नमन किया. कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया.

हमीरपुर में पंचायतीराज मंत्री ने ली परेड की सलामी (ETV BHARAT)

स्वास्थ्य मंत्री ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

सोलन में जिला स्तरीय समारोह ठोड़ो मैदान में आयोजित किया गया, जहां स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली. परेड में पुलिस, होमगार्ड्स, एनसीसी, एनएसएस और स्काउट्स एंड गाइड्स की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया. मंत्री ने शहीदी स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और प्रदेश के विकास व सामाजिक समरसता पर जोर दिया.

सोलन में स्वास्थ्य मंत्री ने फहराया तिरंगा (ETV BHARAT)

ये भी पढ़ें: Republic Day 2026: हिमाचल प्रदेश के गवर्नर और CM ने गणतंत्र दिवस की दीं शुभकामनाएं