पुलिस सम्मेलन 2025: 600 अधिकारियों ने लिया भाग, मामलों की प्रभावी जांच पर जोर

आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरे दिन तकनीकी नवाचारों, सामाजिक सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर मंथन किया गया. साथ ही एआई, डीप फेक एंड इन्टरनेट ऑफ थिंग्स् विकनेस, ऑपोरच्यूनिटी और थ्रेट के बारे में जानकारी दी गई. राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2025 के उदघाटन सत्र के मुख्य अतिथि महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण एवं यातायात अनिल पालीवाल रहे.

जयपुरः राजस्थान पुलिस अकादमी में शुक्रवार को राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में 'उत्कृष्टता के साथ पुलिसिंग-आगे की राह' विषय पर सम्मेलन से ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर राजस्थान के 600 पुलिस अधिकारी जुड़े.

महत्वपूर्ण प्रावधानों को बतायाः अनिल पालीवाल ने श्रीमद्भगवतगीता के उद्दरण "इच्छति - जानति करोति" की महता पर बल दिया. साथ ही नए-पुराने तरीकों को समायोजित करते हुए तकनीकों और मानवीय पहलुओं में सामंजस्य रखते हुए नए आपराधिक कानूनों के महत्वपूर्ण प्रावधानों, विषेष रुप से सम्पत्ति संबंधी और जालसाजी अपराधों के विशेष प्रावधानों के बारे बताया. उन्होंने महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों के विरूद्ध अपराधों पर लगाम लगाने, प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया. साथ ही मामलों की प्रभावी जांच और समय पर न्याय सुनिश्चित करने, सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और मृत्यु दर कम करने की रणनीति के तहत पुलिसिंग करने पर जोर दिया.

बदलते परिपेक्ष्य में हों दक्षः डीजी एसीबी गोविन्द गुप्ता ने कहा कि पुलिस के प्रत्येक व्यक्ति को बदलते परिपेक्ष्य के अनुसार दक्ष होने की आवश्यकता है. पुलिस नवाचारों के लिए सदैव कार्य करें और कुशलता बढ़ाएं. आज पुलिस में डाटा बेस कंफर्मेशन की सख्त आवश्यकता है. महानिदेशक एवं कमांडेंट जनरल गृह रक्षा मालिनी अग्रवाल ने कहा कि सम्मेलन में एक साथ चर्चा होने पर विषय वस्तु में हम अद्यतन होते हैं. तकनीक का सहारा ले रहे अपराधियों का सामना करने के लिए पुलिस भी अपडेट हो चुकी है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र अनुसार अलग -अलग कांफ्रेंस करके रणनीति बनाई जानी चाहिए.