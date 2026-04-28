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देवता गौहरी के आगमन पर राज्य स्तरीय पीपल मेला शुरू, ढालपुर मैदान में सजी दुकानें

ढोल नगाड़ों के साथ देवता गौहरी का आगमन ( ETV Bharat )

कुल्लू: जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के मैदान में देवता गौहरी के आगमन से अब तीन दिवसीय राज्य स्तरीय पीपल मेले का आगाज हो गया है. देवता गौहरी ढोल नगाड़ों की थाप के साथ ढालपुर मैदान पहुंचे और अपने अस्थाई शिविर में उन्होंने लोगों को आशीर्वाद भी दिया. देवता 3 दिनों तक ढालपुर में अपने अस्थाई शिविर में विराजमान रहेंगे और रोजाना श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान करेंगे.

मंगलवार को ढालपुर में देवता के गुर के द्वारा देव विधि को पूरा किया गया और नगर परिषद कुल्लू की टीम को मेले के सफल आयोजन का भी आशीर्वाद दिया. गौरतलब है कि पीपल मेले के लिए नगर परिषद कुल्लू के द्वारा प्लाट आवंटन की प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया है और ढालपुर को फूलों से सजाया गया है. इसके साथ ही कला केंद्र में भी रोजाना शाम को 3 दिन तक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा. जिसमें स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे.

देवता गौहरी (ETV Bharat)

ढालपुर मैदान में सजी इन चीजों की दुकानें

इसके अलावा डीसी ऑफिस कुल्लू के साथ लगते मैदान के एक छोर में दो डोम स्थापित कर दिए हैं और उसके अंदर भी दुकानदारों ने अपनी दुकानें सजानी शुरू कर दी हैं. इसके साथ ही बीच मैदान में फड़ी बाजार सज चुका है. माल रोड के दोनों छोर में मीना बाजार सजाया जा रहा है. इसके अलावा प्रदर्शनी मैदान में स्थानीय व्यंजन और हथकरघा बाजार भी सजाया गया है.

कुल्लू में तीन दिवसीय पीपल मेला शुरू (ETV Bharat)