देवता गौहरी के आगमन पर राज्य स्तरीय पीपल मेला शुरू, ढालपुर मैदान में सजी दुकानें
ढालपुर मैदान में राज्य स्तरीय पीपल मेले पर कला केंद्र में 3 दिन तक सांस्कृतिक संध्या आयोजित होगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 2:56 PM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के मैदान में देवता गौहरी के आगमन से अब तीन दिवसीय राज्य स्तरीय पीपल मेले का आगाज हो गया है. देवता गौहरी ढोल नगाड़ों की थाप के साथ ढालपुर मैदान पहुंचे और अपने अस्थाई शिविर में उन्होंने लोगों को आशीर्वाद भी दिया. देवता 3 दिनों तक ढालपुर में अपने अस्थाई शिविर में विराजमान रहेंगे और रोजाना श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान करेंगे.
3 दिन तक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन
मंगलवार को ढालपुर में देवता के गुर के द्वारा देव विधि को पूरा किया गया और नगर परिषद कुल्लू की टीम को मेले के सफल आयोजन का भी आशीर्वाद दिया. गौरतलब है कि पीपल मेले के लिए नगर परिषद कुल्लू के द्वारा प्लाट आवंटन की प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया है और ढालपुर को फूलों से सजाया गया है. इसके साथ ही कला केंद्र में भी रोजाना शाम को 3 दिन तक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा. जिसमें स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे.
ढालपुर मैदान में सजी इन चीजों की दुकानें
इसके अलावा डीसी ऑफिस कुल्लू के साथ लगते मैदान के एक छोर में दो डोम स्थापित कर दिए हैं और उसके अंदर भी दुकानदारों ने अपनी दुकानें सजानी शुरू कर दी हैं. इसके साथ ही बीच मैदान में फड़ी बाजार सज चुका है. माल रोड के दोनों छोर में मीना बाजार सजाया जा रहा है. इसके अलावा प्रदर्शनी मैदान में स्थानीय व्यंजन और हथकरघा बाजार भी सजाया गया है.
"इस साल चुनावी आचार संहिता के चलते स्प्रिंग क्वीन प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया जाएगा. वहीं, मेले में बेहतर सफाई व्यवस्था का ध्यान रखा गया है और बाहरी राज्यों से आने वाले व्यापारियों को भी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है. ऐसे में 3 दिन तक ढालपुर मैदान में पीपल मेले की धूम रहेगी." - बीआर नेगी, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद कुल्लू