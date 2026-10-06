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उत्तराखंड में जल्द आएगा पार्किंग ऐप, एक क्लिक में बुक कर सकेंगे स्पेस, जानिए क्या-क्या होंगे फायदे

देहरादून: उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को वाहन पार्किंग के लिए अब इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा. इसके लिए उत्तराखंड में एक नया पार्किंग ऐप तैयार किया जा रहा है. जिसके जरिए लोगों को ये पता लग जाएगा कि कहां-कहां पार्किंग है और वहां वाहन पार्क करने के लिए स्पेस है या नहीं?

परिवहन विभाग की मानें तो पार्किंग ऐप पर जनता को रियल-टाइम स्पेस अवेलेबिलिटी, प्री-बुकिंग सुविधा, जीपीएस नेविगेशन की सुविधा उपलब्ध होगी. जिसका लाभ बाहर से आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक भी उठा सकेंगे. शुरुआती दौर में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत देहरादून में शुरू करने का निर्णय लिया है.

परिवहन विभाग तैयार कर रहा पार्किंग ऐप: इसको देखते हुए परिवहन विभाग एक समर्पित पार्किंग ऐप तैयार कर रहा है. इसके जरिए जनता रियल-टाइम में पार्किंग स्थलों की उपलब्धता देख सकेगा. साथ ही होटल बुकिंग की तरह पहले से ही वाहन पार्किंग के लिए पार्किंग स्पेस भी बुक कर सकेंगे. इस ऐप में तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध होगी.

कई बार चालक वाहनों को सड़क किनारे पार्क कर देते हैं. जिसके चलते यातायात भी प्रभावित होती है. इसके अलावा प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पार्किंग की बड़ी समस्या आए दिन बड़ी चुनौती बन रही है. खासकर देहरादून शहर के घंटाघर, मार्केट और पर्यटक स्थलों में पार्किंग चुनौती बनी हुई है.

खास बात ये है कि राज्य में बाहर से आने वाले पर्यटक और तीर्थयात्रियों को भी इस ऐप की सुविधा का लाभ मिल सकेगा. जिस तरह यात्री होटल की बुकिंग करते हैं, उसी तरह से वो पार्किंग की बुकिंग भी पहले ही सकेंगे. उत्तराखंड परिवहन विभाग ये पार्किंग एप्लीकेशन तैयार कर रहा है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून को शामिल किया गया है.

देहरादून का घंटाघर (फोटो- ETV Bharat)

देहरादून में स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था हो चुकी लागू: दरअसल, देहरादून में पहले ही स्मार्ट पार्किंग की शुरुआत हो चुकी है. जिसके तहत कुछ साल पहले एमडीडीए और स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 'mPark' ऐप के जरिए 27 स्थानों पर ऐप बेस्ड पार्किंग शुरू की गई थी, लेकिन ये व्यवस्था उस तरीके से लागू नहीं हो पाई और 'पहले आओ और पहले पाओ' की तरह ही पार्किंग का संचालन किया जा रहा है.

ऐसे में अब परिवहन विभाग इन अनुभवों के आधार पर एक व्यापक राज्यस्तरीय पार्किंग ऐप विकसित करने पर काम कर रहा है. संभावना है कि अगले दो से तीन महीने में पार्किंग ऐप विकसित कर लिया जाएगा. ऐप डेवलप होने के बाद पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे देहरादून शहर में संचालित किया जाएगा.

ऐप का संचालन शुरू होने के बाद अगले तीन महीने के बीच ऐप को लेकर मिले रिस्पांस और कितना कारगर है? उसको देखते हुए भविष्य में इस ऐप को देहरादून के अलावा अन्य जिलों में भी लगी लिया जाएगा. क्योंकि, उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थ यात्रा के सीजन में पार्किंग की भारी किल्लत रहती है.

घंटाघर के पास से गुजरती गाड़ियां (फोटो- ETV Bharat)

ऐप से होंगे कई फायदे: खासकर देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और चारधाम मार्ग पर वाहनों की भीड़ से ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ जाती है. नए ऐप से न केवल ट्रैफिक कंजेशन कम होगा, बल्कि अवैध पार्किंग और चालान की समस्या भी घटेगी. वहीं, ज्यादा जानकारी देते हुए अपर परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि,

"एक पार्किंग ऐप तैयार किया जा रहा है. इस ऐप को देहरादून जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उतारा जाएगा. ऐप को तैयार करने के लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया की जाएगी. देहरादून में अगर ये व्यवस्था सफल हो जाती है, तो फिर पूरे राज्य में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा."- सनत कुमार सिंह, अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखंड

"कोशिश ये होगी कि जितने भी सरकारी और निजी पार्किंग स्थल है, उन सभी को ऐप से जोड़ दिया जाए. इसके अलावा परिवहन विभाग, पार्किंग को लेकर एक पॉलिसी भी बना रहा है. ताकि, निजी क्षेत्र में जो पार्किंग बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए प्रावधान किया जाएगा. साथ ही पार्किंग शुल्क कितनी हो उसका भी रेगुलेशन होगा."- सनत कुमार सिंह, अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखंड

पार्किंग स्पेस की बुकिंग ऐप से होगी: इसी के तहत एक पार्किंग ऐप को डेवलप किया जा रहा है. ताकि, पार्किंग स्पेस की बुकिंग ऐप के जरिए हो सके और अगर पार्किंग फुल हो गई है, तो उसके नजदीकी पार्किंग स्थल की जानकारी भी वाहन चालक को ऐप पर मिल सकें. ऐसे में इस व्यवस्था को पहले देहरादून में शुरू किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि इसके कुछ महीने के बाद इसका रिस्पांस देखते हुए राज्य भर में लागू किया जाएगा. जिससे कुछ हद तक पार्किंग की समस्या से निजाद मिलेगी. साथ ही इस प्रोजेक्ट को अगले दो से तीन महीने में लॉन्च करने का प्लान है. माना जा रहा है कि अगर यह प्रयोग सफल रहता है, तो पार्किंग और जाम की समस्या दूर हो जाएगी.

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