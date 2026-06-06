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भरतपुर में राज्य स्तरीय पैरा कबड्डी चैंपियनशिप: अजमेर की पुरुष और जयपुर की महिला टीम ने जीते खिताब

विजेता पुरुष टीम को ट्राफी और मेडल देते अतिथि ( ETV Bharat Bharatpur )