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भरतपुर में राज्य स्तरीय पैरा कबड्डी चैंपियनशिप: अजमेर की पुरुष और जयपुर की महिला टीम ने जीते खिताब

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन पैरा कबड्डी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा.

Guests presenting trophy and medals to winning team
विजेता पुरुष टीम को ट्राफी और मेडल देते अतिथि (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 6, 2026 at 8:09 PM IST

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भरतपुर: प्रदेश में पहली बार आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर पैरा कबड्डी चैंपियनशिप में दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपने दमदार खेल से दर्शकों का दिल जीत लिया. प्रदेशभर से पहुंची टीमों के बीच हुए रोमांचक मुकाबलों में पुरुष वर्ग का खिताब अजमेर ने अपने नाम किया, जबकि महिला वर्ग में जयपुर की टीम चैंपियन बनी. प्रतियोगिता ने न केवल खिलाड़ियों की प्रतिभा को मंच दिया, बल्कि राजस्थान में पैरा कबड्डी के बढ़ते दायरे और दिव्यांग खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की भी मजबूत तस्वीर पेश की.

'राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए होगा चयन': पैरा एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (PAKAR) की सचिव जनरल एवं भरतपुर की अंतरराष्ट्रीय पैरा प्लेयर सोनिया चौधरी ने बताया कि भरतपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में पहली बार सीनियर स्तर की पैरा कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई है. प्रतियोगिता में प्रदेश के कई जिलों की 10 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें भरतपुर, धौलपुर, करौली, नागौर, बाड़मेर, झुंझुनू, सीकर सहित अन्य जिले शामिल रहे. उन्होंने बताया कि पुरुष वर्ग का खिताब अजमेर ने जीता, भरतपुर उपविजेता और जयपुर की टीम तृतीय स्थान पर रही. महिला वर्ग में जयपुर की टीम चैंपियन बनी. उन्होंने बताया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा. राष्ट्रीय पैरा कबड्डी प्रतियोगिता जुलाई के प्रथम सप्ताह में जयपुर में आयोजित होगी.

दिव्यांग खिलाड़ियों ने दिखाया दम, देखें वीडियो (ETV Bharat Bharatpur)

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अगस्त में एशियाई पैरा कबड्डी: सोनिया चौधरी ने कहा कि जिस प्रकार सामान्य वर्ग की कबड्डी को पहचान मिली है, उसी तरह अब पैरा कबड्डी को भी तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है. पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने इसके नियमों और संरचना को समझने के बाद इसे मान्यता दी है. इससे दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए अवसर खुले हैं. भविष्य में पैरा कबड्डी के खिलाड़ी एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, विश्व चैंपियनशिप और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी भाग ले सकेंगे. उन्होंने बताया कि आगामी अगस्त माह में मलेशिया में 10 देशों की भागीदारी वाला एशियाई पैरा कबड्डी टूर्नामेंट प्रस्तावित है, जो इस खेल के बढ़ते दायरे का प्रमाण है.

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प्रतियोगिता के आयोजक एवं एलपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अकादमी के निदेशक लाला पहलवान (अजान) ने बताया कि खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं. प्रतिभागियों के रहने, खाने और अन्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया ताकि खिलाड़ी पूरी तरह खेल पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें.

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