विश्व तंबाकू निषेध दिवस: रांची में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन, झारखंड को नशामुक्त बनाने पर जोर
रांची में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ.
Published : May 31, 2026 at 8:30 PM IST
रांची: विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड द्वारा स्वास्थ्य मुख्यालय में रविवार को राज्य स्तरीय कार्यशाला सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्देश्य तंबाकू नियंत्रण गतिविधियों को सुदृढ़ करना, विभिन्न हित धारकों के बीच समन्वय स्थापित करना और स्वस्थ एवं तंबाकू मुक्त झारखंड के निर्माण के लिए सामूहिक सहभागिता सुनिश्चित करना रहा.
तंबाकू के खिलाफ जन जागरूकता
कार्यक्रम के दौरान झारखंड एनएचएम के अभियान निदेशक और आईएएस अधिकारी शशि प्रकाश झा ने तंबाकू के खिलाफ जन जागरूकता का संदेश देते हुए 'धुएं से आजादी' शीर्षक से एक प्रेरणादायक कविता की प्रस्तुति मंच से की. कविता के माध्यम से उन्होंने युवाओं से तंबाकू एवं दूसरे नशों से दूर रहने समेत समाज को नशा मुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया.
कैंसर रोगियों की पहचान में आधे ओरल कैंसर के: अभियान निदेशक
अपने संबोधन में NHM झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने कहा कि अपने राज्य में हर साल लगभग 35,000 से 40,000 कैंसर रोगियों की पहचान होती है, जिनमें 40 से 45% मरीज मुख (ओरल) कैंसर से प्रभावित होते हैं. उन्होंने कहा कि तंबाकू सेवन मुख कैंसर का प्रमुख कारण है तथा समय रहते जागरूकता एवं रोकथाम के माध्यम से इस चुनौती पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है.
तंबाकू मुक्त झारखंड का लक्ष्य
उन्होंने कहा कि तंबाकू नियंत्रण केवल स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम नहीं बल्कि पूरे समाज का अभियान है. तंबाकू मुक्त झारखंड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है. जिसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहिया, एएनएम, पंचायती राज संस्थाएं, ग्रामीण विकास विभाग, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाएं, शैक्षणिक संस्थान, नगरीय निकाय, सामुदायिक संगठन तथा आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए.
तंबाकू सेवन से प्रभावित होती है शख्स की कार्यक्षमता
उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति को केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक और मानसिक रूप से भी कमजोर बनाता है. नशे के कारण व्यक्ति की कार्यक्षमता प्रभावित होती है. मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती है. उन्होंने लोगों से नशे की लत छोड़कर शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनने का आह्वान किया.
तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम
शशि प्रकाश झा ने दंत चिकित्सकों को तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की अग्रिम पंक्ति का योद्धा बताते हुए कहा कि हर दंत चिकित्सा इकाई को तंबाकू त्याग परामर्श एवं व्यवहार परिवर्तन संचार का प्रभावी केंद्र बनाया जाना चाहिए. उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर को स्वास्थ्य संवर्धन एवं तंबाकू त्याग सेवाओं के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित करने पर भी बल दिया.
मीडिया प्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका
उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, युवा संगठनों, स्वयं सहायता समूह, मीडिया प्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए बताया कि तंबाकू नियंत्रण को जनभागीदारी आधारित जन-आंदोलन का स्वरूप देना समय की आवश्यकता है.
अपनाएं तंबाकू मुक्त जीवनशैली
उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि वह खुद तंबाकू मुक्त जीवनशैली अपनाएं तथा समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने. स्कूल, महाविद्यालयों, एनएसएस, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र एवं युवा क्लबों को इस अभियान से सक्रिय रूप से जोड़ने की आवश्यकता है.
स्वास्थ्य विभाग ने कई कार्यक्रम किये आयोजित
NHM के अभियान निदेशक ने बताया कि झारखंड में कुल 1680 स्कूल में तंबाकू जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया. पुलिस, शिक्षा एवं अन्य विभागों के साथ 282 प्रशिक्षण दिया गया, पूरे राज्य में 208701 टीटीसी काउन्सेलिंग किया गया एवं 43308 को नशा मुक्ति के लिए थेरेपी दी गई. कार्यक्रम के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण तकनीकी सत्र एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया गया.
प्रथम कार्यशाला में डॉ. अर्पिता राय, अतिरिक्त प्राध्यापक, रिम्स रांची द्वारा तंबाकू सेवन से होने वाले मुख कैंसर, उसकी प्रारंभिक पहचान एवं रोकथाम पर विस्तृत जानकारी दी गई जबकि संताना कुमारी ने मानसिक स्वास्थ्य एवं नशे के दुष्प्रभावों पर विशेषज्ञ व्याख्यान दिया.
नशामुक्ति विषय पर प्रशिक्षण
द्वितीय कार्यशाला में एनसीडी सेल की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) के लिए नशामुक्ति विषय पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें समुदाय स्तर पर परामर्श सेवाओं एवं व्यवहार परिवर्तन संचार की रणनीतियों पर चर्चा की गई.
तृतीय कार्यशाला में सहियाओं को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव, कैंसर एवं अन्य गैर-संचारी रोगों के जोखिम तथा समुदाय स्तर पर जागरूकता फैलाने में उनकी भूमिका के संबंध में प्रशिक्षित किया गया. कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक टीम द्वारा तंबाकू सेवन एवं नशे के दुष्प्रभावों पर आधारित एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया.
दिलाई गई तंबाकू निषेध की शपथ
प्रोग्राम के दौरान अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियों, चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं एवं प्रतिभागियों को तंबाकू निषेध की शपथ दिलाई गई. शपथ के माध्यम से सभी ने स्वयं तंबाकू एवं अन्य नशे से दूर रहने की सलाह दी गई.
कार्यक्रम में जिला दंत चिकित्सा पदाधिकारी, आयुष चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (सीएचओ), राज्य एवं जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एवं विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित रहे.
कार्यक्रम में ये हस्ती रही मौजूद
कार्यक्रम में डॉ. रवि राय (सदर अस्पताल, रांची), डॉ. अर्पिता राय (अतिरिक्त प्राध्यापक, रिम्स रांची), डॉ. राजीव रंजन (सदर अस्पताल, खूंटी), डॉ. लाल मांझी (राज्य नोडल पदाधिकारी, एनसीडी), डॉ. राहुल किशोर सिंह (राज्य नोडल पदाधिकारी, आईईसी सेल), डॉ. रजाक (राज्य नोडल पदाधिकारी, शिशु स्वास्थ्य एवं आरकेएसके), डॉ. मुकेश (राज्य नोडल पदाधिकारी, सीएम-सीपीएचसी सेल), डॉ. राजीव कुमार (आयुष चिकित्सक) सहित स्वास्थ्य विभाग के अनेक अधिकारी, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एवं प्रतिभागी उपस्थित रहे.
कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को मैत्री क्लिनिक, आयुष्मान आरोग्य मंदिर तथा राष्ट्रीय तंबाकू त्याग हेल्पलाइन–1800-11-2356 के माध्यम से उपलब्ध निःशुल्क परामर्श एवं सहायता सेवाओं की जानकारी दी गई है.
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