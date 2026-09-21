नेहरू कप हॉकी चैंपियनशिप: अंडर-17 के बालक-बालिका वर्ग में सिमडेगा चैंपियन, अंडर-15 बालक में खूंटी ने जीता खिताब
रांची में खेले गए राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता में सिमडेगा और खूंटी की टीमों ने खिताब अपने नाम किए. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 21, 2026 at 8:47 PM IST
रांचीः राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता में सिमडेगा और खूंटी की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया. 19 से 21 सितंबर तक रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, मोरहाबादी में आयोजित प्रतियोगिता के अंडर-17 बालक और बालिका दोनों वर्गों में सिमडेगा चैंपियन बना. वहीं अंडर-15 बालक वर्ग का खिताब खूंटी की टीम ने जीता.
अंडर-17 बालिका वर्ग, सिमडेगा ने रांची को हराया
अंडर-17 बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबले में सिमडेगा ने रांची को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया. मुकाबले में सिमडेगा की टीम ने शुरुआत से ही बेहतर तालमेल के साथ खेल दिखाया. रांची की टीम ने भी मुकाबले में वापसी की कोशिश की, लेकिन सिमडेगा ने बढ़त बनाए रखी और 3-1 की जीत के साथ चैंपियन बनी.
अंडर-17 बालक वर्ग, सिमडेगा ने खूंटी को हराया
अंडर-17 बालक वर्ग का फाइनल मुकाबला सिमडेगा और खूंटी के बीच खेला गया. निर्धारित मुकाबले के बाद पेनाल्टी शूटआउट में पहुंचे इस मैच में सिमडेगा ने 4-3 से जीत दर्ज की. रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया. पेनाल्टी शूटआउट में सिमडेगा ने बाजी मारते हुए अंडर-17 बालक वर्ग का खिताब भी अपने नाम किया.
अंडर-15 बालक वर्ग, खूंटी ने सिमडेगा को हराया
अंडर-15 बालक वर्ग में खूंटी और सिमडेगा के बीच फाइनल मुकाबला हुआ. खूंटी की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और सिमडेगा को 2-0 से हराकर चैंपियन बनी. इस जीत के साथ खूंटी ने अंडर-15 बालक वर्ग में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का खिताब हासिल किया.
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चैंपियन बनी तीनों टीमों को अब राष्ट्रीय स्तर की नेहरू हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा. दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सिमडेगा की अंडर-17 बालक और बालिका टीम तथा खूंटी की अंडर-15 बालक टीम हिस्सा लेंगी. राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर इन टीमों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान सुनिश्चित किया है.
बच्चों ने शानदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा दिखाईः आयोजन सचिव धीरसेन ए. सोरेंग
प्रतियोगिता के समापन पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के पदाधिकारियों ने विजेता खिलाड़ियों और टीमों को शुभकामनाएं दीं. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अपर सचिव सीता पुष्पा ने खिलाड़ियों की उपलब्धि पर बधाई दी. वहीं आयोजन सचिव धीरसेन में ए. सोरेंग ने कहा कि बच्चों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्कूली स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाई है. अब विजेता टीमें दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की नेहरू हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी.
धीरसेन ए. सोरेंग ने कहा कि शिक्षा विभाग लगातार स्कूली स्तर पर खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है, ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है और आने वाले समय में यह प्रयास राज्य के खेल विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा.
हॉकी झारखंड की ओर से भी तीनों विजेता टीमों के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, टीम प्रबंधन और संबंधित जिला हॉकी इकाइयों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं. अब सिमडेगा और खूंटी की विजेता टीमें दिल्ली में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी.
प्रतियोगिता के परिणाम
- अंडर-15 बालक वर्ग
विजेता: उत्क्रमित उच्च विद्यालय, पोलोल, खूंटी
उपविजेता: उच्च विद्यालय, सिमडेगा
तृतीय स्थान: सेंट इग्नेशियस हाई स्कूल, गुमला
- व्यक्तिगत पुरस्कार
सर्वश्रेष्ठ मैच खिलाड़ी: साहिल होरो
प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी: सुकवन भिंगरा
सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर: श्याम शान
- अंडर-17 बालक वर्ग
विजेता: संत मेरी उच्च विद्यालय एवं इंटर कॉलेज, शामटोली, सिमडेगा
उपविजेता: उत्क्रमित उच्च विद्यालय, पोलोल, खूंटी
तृतीय स्थान: संत जोसेफ स्कूल, महुआटांड़, लातेहार
- व्यक्तिगत पुरस्कार
सर्वश्रेष्ठ मैच खिलाड़ी: सेमुअल मिंज
प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी: सचिन शेंगरा
सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर: अजय हेमरोम
- अंडर-17 बालिका वर्ग
विजेता: मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, सिमडेगा
उपविजेता: मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, बरियातू, रांची
तृतीय स्थान: +2 आर.एन. उच्च विद्यालय, पदमा, हजारीबाग
- व्यक्तिगत पुरस्कार
सर्वश्रेष्ठ मैच खिलाड़ी: सौम्या डुंगडुंग
प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी: अनु प्रिया एक्का
प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर: बार्टिला केरकेट्टा
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