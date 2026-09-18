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Nehru Cup: रांची में स्कूली हॉकी का रोमांच, 16 जिलों की 43 टीमें लेंगी हिस्सा

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी और और झारखंड हॉकी के सीईओ की अध्यक्षता में बैठक (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः स्कूली हॉकी खिलाड़ियों के लिए राजधानी रांची में शनिवार से राज्य स्तरीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता का आगाज होगा. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आयोजित यह प्रतियोगिता 19 से 21 सितंबर तक चलेगी. तीन दिन तक शहर के दो प्रमुख हॉकी मैदानों पर खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे.

इस प्रतियोगिता में राज्य के 16 जिलों की कुल 43 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इसमें अंडर-15 बालक, अंडर-17 बालक और अंडर-17 बालिका वर्ग के मुकाबले होंगे. विभिन्न जिलों से पहुंची सभी टीमों का रांची आगमन हो चुका है. खिलाड़ियों की आवश्यक जांच, दस्तावेज सत्यापन और पंजीकरण की प्रक्रिया शुक्रवार शाम 7 बजे तक पूरी कर ली गई.

प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर आवासन, भोजन, खेल मैदान और तकनीकी व्यवस्था समेत अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. खिलाड़ियों और टीमों के सुचारू संचालन के लिए संबंधित अधिकारियों की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं.

दो मैदानों पर होंगे मुकाबले

इस प्रतियोगिता के मुकाबले मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, मोरहाबादी और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, रांची में खेले जाएंगे. अलग-अलग वर्गों के मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा.