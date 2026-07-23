मथुरा में राजकीय मुड़िया मेले की शुरुआत, 7 दिनों तक चलेगा, 5 हजार से अधिक पुलिस कर्मी तैनात
मेला सात दिनों तक चलेगा. उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार 1.50 करोड़ श्रद्धालु परिक्रमा करने पहुंचेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 5:17 PM IST|
Updated : July 23, 2026 at 5:40 PM IST
मथुरा : गिरिराज नगरी गोवर्धन में राजकीय मुड़िया मेला गुरुवार (23 जुलाई) शाम 7:00 बजे शुरू हो जाएगा. लाखों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा लगाने के लिए गोवर्धन पहुंच रहे हैं. सात दिनों (29 जुलाई) तक श्रद्धालुओं का जन सैलाब गोवर्धन में देखने को मिलेगा. मुड़िया मेले को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. दानघाटी, मुखारविंद, मानसी गंगा, राधा कुंड, जतीपुरा प्रमुख मंदिरों में विशेष सजावट की गई है.
मुड़िया मेले को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक के इंतजाम किए हैं. चप्पे-चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है. बैरिकेडिंग्स, सीसीटीवी कैमरे, वॉच टावर, खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं. पूरे मेला क्षेत्र को नौ सुपर जोन, 22 जोन, 64 सेक्टर में बांटा गया है. 11 एडिशनल एसपी तैनात किए गए हैं. मेला क्षेत्र में 183 सीसीटीवी कैमरे, 31 वाच टावर, 150 बैरियर लगाए गए हैं. 61 पार्किंग स्थल और 1100 बसों का संचालन किया गया है. एसडीआरएफ, पीएसी की कम्पनियां, पांच खाया पाया केंद्र, 140 हैंड पंप, 30 पानी के टैंकर, 17 आरओ प्लांट, तीन जन सुविधा केंद्र, 25 मोबाइल शौचालय बनाये गये हैं.
मुड़िया मेले में 24 घंटे बिजली आपूर्ति : राष्ट्रीय मुड़िया मेले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही निर्देश दिए थे कि मेले में 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जाएगी. परिक्रमा लगाने के लिए आ रहे श्रद्धालुओं के लिए कोई असुविधा न हो. पूरा मेला क्षेत्र भक्तिमय माहौल और शांति व्यवस्था के साथ मेले को संपन्न करने के निर्देश दिए गए हैं.
डेढ़ करोड़ श्रद्धालु आने का अनुमान : जिला प्रशासन ने राजकीय मुड़िया मेला को लेकर तैयारी पूरी करी ली है. पिछली बार 1 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने मुड़िया मेले में परिक्रमा लगाई थी. इस बार यह आंकड़ा डेढ़ करोड़ तक पहुंच सकता है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया, राजकीय मुड़िया मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. गोवर्धन गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाने के लिए लाखों, करोड़ों श्रद्धालु यहां आते हैं.
पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित : पूरे मेला क्षेत्र को नौ सुपर जोन, 22 जोन, 23 सेक्टर में बांटा गया है. सभी प्वाइंटों पर पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. 11 पुलिस अधिकारी और पांच हजार से अधिक पुलिस कर्मी तैनात की गए हैं. पूरे मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है. दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो उसके लिए सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.
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