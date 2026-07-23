ETV Bharat / state

मथुरा में राजकीय मुड़िया मेले की शुरुआत, 7 दिनों तक चलेगा, 5 हजार से अधिक पुलिस कर्मी तैनात

राजकीय मुड़िया मेले की शुरुआत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा : गिरिराज नगरी गोवर्धन में राजकीय मुड़िया मेला गुरुवार (23 जुलाई) शाम 7:00 बजे शुरू हो जाएगा. लाखों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा लगाने के लिए गोवर्धन पहुंच रहे हैं. सात दिनों (29 जुलाई) तक श्रद्धालुओं का जन सैलाब गोवर्धन में देखने को मिलेगा. मुड़िया मेले को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. दानघाटी, मुखारविंद, मानसी गंगा, राधा कुंड, जतीपुरा प्रमुख मंदिरों में विशेष सजावट की गई है. मुड़िया मेले को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक के इंतजाम किए हैं. चप्पे-चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है. बैरिकेडिंग्स, सीसीटीवी कैमरे, वॉच टावर, खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं. पूरे मेला क्षेत्र को नौ सुपर जोन, 22 जोन, 64 सेक्टर में बांटा गया है. 11 एडिशनल एसपी तैनात किए गए हैं. मेला क्षेत्र में 183 सीसीटीवी कैमरे, 31 वाच टावर, 150 बैरियर लगाए गए हैं. 61 पार्किंग स्थल और 1100 बसों का संचालन किया गया है. एसडीआरएफ, पीएसी की कम्पनियां, पांच खाया पाया केंद्र, 140 हैंड पंप, 30 पानी के टैंकर, 17 आरओ प्लांट, तीन जन सुविधा केंद्र, 25 मोबाइल शौचालय बनाये गये हैं. मुड़िया मेले में 5 हजार से अधिक पुलिस कर्मी तैनात. (Video Credit; ETV Bharat)