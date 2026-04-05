चित्तौड़गढ़ में 6 अप्रैल से राज्य स्तरीय पुरुष U-20 फुटबॉल चैंपियनशिप, 21 साल पहले हुई थी संतोष ट्रॉफी
इस प्रतियोगिता में 28 से 30 टीमों के 500 खिलाड़ी भाग लेंगे. मैच सैनिक स्कूल के खेल मैदान पर होंगे.
Published : April 5, 2026 at 3:08 PM IST
चित्तौड़गढ़: राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन (RFA) की वर्ष 2025-26 की अंडर-20 पुरुष राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता सोमवार से चित्तौड़गढ़ में होगी. यह प्रतियोगिता पहली बार चित्तौड़ में होगी. आरएफए ने इसका जिम्मा चित्तौड़गढ़ जिला फुटबॉल संघ को सौंपा है. इसमें RFA से सम्बद्ध जिला संघों की टीमें भाग लेंगी. तीन दिवसीय प्रतियोगिता सोमवार से सैनिक स्कूल के खेल मैदान पर शुरू होगी. चित्तौड़गढ़ में वर्ष 2004-05 में संतोष ट्रॉफी हुई थी. इसके करीब 21 साल बाद चित्तौड़गढ़ में फुटबॉल का बड़ा आयोजन होगा.
जिला फुटबॉल संघ के संयुक्त सचिव धर्मेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि सैनिक स्कूल में दो खेल मैदान तैयार किए हैं. सभी तैयारियों पूरी कर ली गई. प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है. एक जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2009 के बीच जन्मे खिलाड़ी ही पात्र होंगे. चित्तौड़गढ़ में खेल प्रेमियों में उत्साह है. इसे युवा खिलाड़ियों के लिए बड़ा मंच माना जा रहा है.
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संयुक्त सचिव ने बताया कि जिला टीम के चयन के लिए जिला फुटबॉल संघ चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष पूरण आंजना के निर्देशन में चयन समिति बनाई गई है. मोहम्मद शकील मंसूरी, जगदीश समदानी, शाहिद हुसैन मंसूरी, कमलेंद्र सिंह चुंडावत और मोहम्मद रफीक खान समिति सदस्य होंगे.
तंवर ने बताया कि वर्ष 2004-05 में संतोष ट्रॉफी जैसा फुटबॉल का बड़ा आयोजन हुआ था. उसके बाद अब चित्तौड़गढ़ को फुटबॉल में बड़े आयोजन की मेजबानी मिली है. इस प्रतियोगिता में 28 से 30 टीमों के 500 खिलाड़ी भाग लेंगे. इधर, संघ सचिव फैसल खान ने बताया कि टीमों का पंजीयन सीआरएस प्रणाली के माध्यम से किया गया. प्रतियोगिता से जिले की प्रतिभाओं को राज्य स्तर पर क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा.
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