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चित्तौड़गढ़ में 6 अप्रैल से राज्य स्तरीय पुरुष U-20 फुटबॉल चैंपियनशिप, 21 साल पहले हुई थी संतोष ट्रॉफी

तैयारियों का जायजा लेते संघ के पदाधिकारी ( ETV Bharat Chittorgarh )