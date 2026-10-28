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झारखंड राजद की बैठक में संगठन को धारदार बनाने की बनी रणनीति, दिल्ली की महारैली में शामिल होंगे 10 हजार कार्यकर्ता

प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची:झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने, SIR को रद्द करने, मुख्य चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करने, झारखंड में आनेवाले दिनों में होनेवाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने और दिल्ली में 01 नवंबर को प्रस्तावित दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया ब्लॉक की महारैली को सफल बनाने की रणनीति बनाने के लिए झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय बैठक हुई. इस बैठक में पूर्व मंत्री व झारखंड राजद के प्रधान महासचिव सत्यानंद भोक्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिता यादव सहित मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, सभी जिला अध्यक्ष व जिला प्रभारी उपस्थित रहे.

प्रदेश में संगठन को धारदार बनाने की बनी रणनीति