झारखंड राजद की बैठक में संगठन को धारदार बनाने की बनी रणनीति, दिल्ली की महारैली में शामिल होंगे 10 हजार कार्यकर्ता
झारखंड राजद की बैठक में प्रदेश में संगठन को मजबूत बनाने सहित कई अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया. रिपोर्ट उपेंद्र कुमार
Published : October 28, 2026 at 8:14 PM IST
रांची:झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने, SIR को रद्द करने, मुख्य चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करने, झारखंड में आनेवाले दिनों में होनेवाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने और दिल्ली में 01 नवंबर को प्रस्तावित दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया ब्लॉक की महारैली को सफल बनाने की रणनीति बनाने के लिए झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय बैठक हुई. इस बैठक में पूर्व मंत्री व झारखंड राजद के प्रधान महासचिव सत्यानंद भोक्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिता यादव सहित मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, सभी जिला अध्यक्ष व जिला प्रभारी उपस्थित रहे.
प्रदेश में संगठन को धारदार बनाने की बनी रणनीति
आज की बैठक में मुख्य रूप से संगठन को और धारदार और मजबूत बनाने व पंचायत, प्रखंड से लेकर प्रदेश तक संगठन को मजबूत करने पर विशेष रूप से विचार-विमर्श किया गया. बैठक के बाद झारखंड राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान ने संवाददाता सम्मेलन कर केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसते हुए बैठक में लिए गए मुख्य फैसलों की जानकारी साझा की. राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान ने कहा कि सभी जिलों में प्रभारी की नियुक्ति के बाद जिला संगठन को जुझारू और धारदार बनाने के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
झारखंड राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान ने कहा कि आज की बैठक में हर जिले में संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई. महापर्व छठ के बाद युद्ध स्तर पर राजद का कार्यक्रम राज्यभर में चलेगा. उन्होंने कहा कि राजद संगठन के सभी विंग राजधानी से लेकर जिला-प्रखंड स्तर तक कार्यक्रम करेंगे. सुरेश पासवान ने कहा कि झारखंड में राजद संगठन को मजबूत करने के लिए राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव का नवंबर में झारखंड में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि झारखंड में राजद का भविष्य उज्ज्वल है.
रामलीला मैदान में राजद की होगी मजबूत धमक
राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान ने बताया कि एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया ब्लॉक की महारैली में भाग लेने बड़ी संख्या में राजद के नेता-कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे. उन्होंने कहा कि वोट चोरी के खिलाफ रामलीला मैदान में मजबूत उपस्थिति झारखंड राजद की रहेगी. झारखंड राजद ने करीब 10 हजार पार्टी कार्यकर्ताओं के रामलीला मैदान की महारैली में शामिल होने का लक्ष्य रखा है.
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