ETV Bharat / state

झारखंड कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की बैठक में लिया गया निर्णय, पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में चलाया जाएगा जनसंपर्क अभियान

झारखंड कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की प्रदेशस्तरीय बैठक में शहजादा अनवर व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )