रामानुजगंज में राज्य स्तरीय आवासीय कुडो आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, बच्चों ने सीखे सेल्फ डिफेंस के गुर
16 जिलों से करीब 500 लड़के-लड़कियों ने ट्रेनिंग ली.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 5, 2025 at 9:23 PM IST|
Updated : November 5, 2025 at 9:47 PM IST
बलरामपुर: जिले के रामानुजगंज में राज्य स्तरीय आवासीय कुडो आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया. रामानुजगंज के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मांगलिक भवन में पांच दिवसीय राज्य स्तरीय आवासीय कुडो प्रतियोगिता में करीब 16 जिलों से बच्चे शामिल हुए. बुधवार को प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ. समापन समारोह में कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए.
प्रदेश भर के बच्चे प्रशिक्षण शिविर में शामिल: इस पूरे आयोजन की संयोजिका शर्मीला गुप्ता ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि हमारे रामानुजगंज में महिला बाल विकास और खेल विभाग के तत्वाधान में 5 दिवसीय कार्यक्रम हुआ. इसमें जिले भर से आए हुए बच्चों ने प्रशिक्षण लिया. ट्रेनिंग के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि हम अपनी सुरक्षा और आत्मरक्षा कैसे करें. आज के समय में बच्चियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग लेनी जरूरी है.
500 बच्चों ने ली ट्रेनिंग: प्रशिक्षण शिविर के आयोजक विकास दोहरे ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि लगभग 16 जिलों से बच्चे आए हुए थे. जिसमें सबसे अधिक संख्या हमारे बलरामपुर जिले से थी. बलरामपुर जिले में टोटल 6 ब्लॉक आते हैं. जिसमें 200 लड़के-लड़कियां हमारे जिले से आए थे. प्रदेश के अन्य जिलों को भी मिलाकर यहां लगभग 500 बच्चों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया.
यहां सभी को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए और यहां रैली के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान स्वच्छता जन जागरूकता ये सब विषयों के बारे में सिखाया गया- विकास दोहरे, आयोजक
नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता रैली: राज्य स्तरीय आवासीय कुडो प्रतियोगिता के दौरान और भी कई आयोजन हुए. पांच दिनों तक शहर में हर दिन रैली निकाली गई साथ ही नशा मुक्ति को लेकर जागरूक किया गया. युवाओं को नशे की लत से दूर रहने, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहकर देश और समाज की सेवा करने का संदेश दिया गया. साथ ही आम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया.
समापन समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष हिरामनी निकुंज, एसडीओपी बाजीलाल सिंह थाना प्रभारी अजय साहू, संयोजिका शर्मिला गुप्ता, सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे.