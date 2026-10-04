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रांची में 24 जिलों के 1700 खिलाड़ियों ने दिखाया जोश, खेलो झारखंड का रंगारंग आगाज

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता खेलो झारखंड की शुरुआत ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड के स्कूलों में छिपी खेल प्रतिभाओं को मंच देने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता खेलो झारखंड 2026-27 का शनिवार को रांची के खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में आगाज हुआ.

उन्होंने खिलाड़ियों से नियमित अभ्यास, अनुशासन और निरंतर मेहनत को सफलता की कुंजी बताते हुए पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ने की अपील की. उन्होंने यह भी कहा कि विभाग की ओर से खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, खेल सामग्री और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता खेलो झारखंड की शुरुआत (ETV Bharat)

उद्घाटन समारोह में शशि रंजन ने खिलाड़ियों को खेल और शिक्षा के बीच संतुलन बनाने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि खेल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में अहम भूमिका निभाता है, वहीं शिक्षा उनके भविष्य को मजबूत आधार देती है.

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता खेलो झारखंड की शुरुआत (ETV Bharat)

मार्च पास्ट का नेतृत्व कांके स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बैंड टीम ने किया. राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके अनित उरांव ने प्रतिभागी खिलाड़ियों को खेल शपथ दिलाई. राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने दीप प्रज्ज्वलित करने के साथ गुब्बारे उड़ाकर प्रतियोगिता की औपचारिक शुरुआत की.

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता खेलो झारखंड की शुरुआत (ETV Bharat)

इस प्रतियोगिता में राज्य के सभी 24 जिलों से अंडर-17 आयुवर्ग के करीब 1700 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. उद्घाटन समारोह में एथलेटिक्स के लगभग 1100 और हॉकी के करीब 600 खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट कर खेल भावना का परिचय दिया.

खेल के साथ पढ़ाई पर भी जोर

उद्घाटन समारोह में शशि रंजन ने खिलाड़ियों को खेल और शिक्षा के बीच संतुलन बनाने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि खेल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में अहम भूमिका निभाता है, वहीं शिक्षा उनके भविष्य को मजबूत आधार देती है.

उन्होंने खिलाड़ियों से नियमित अभ्यास, अनुशासन और निरंतर मेहनत को सफलता की कुंजी बताते हुए पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ने की अपील की. उन्होंने यह भी कहा कि विभाग की ओर से खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, खेल सामग्री और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

खेलो झारखंड राज्य स्तरीय प्रतियोगिता (ETV Bharat)

स्कूल स्तर से प्रतिभाओं की तलाश

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने कहा कि खेलो झारखंड के माध्यम से स्कूलों में मौजूद प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उचित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिलने पर झारखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी अपनी पहचान बना सकते हैं.

100 मीटर में इन खिलाड़ियों ने मारी बाजी

इस प्रतियोगिता के पहले दिन अंडर-17 100 मीटर दौड़ के बालिका वर्ग में पृथ्वी उरांव ने पहला स्थान हासिल किया. माही कुमारी दूसरे और दिव्या कुमारी गुप्ता तीसरे स्थान पर रहीं। वहीं बालक वर्ग में अनित उरांव ने स्वर्ण स्थान हासिल किया. श्रवण सिंह दूसरे और आकाश कुमार तीसरे स्थान पर रहे। विजेता खिलाड़ियों को पदक और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया.

खेलो झारखंड राज्य स्तरीय प्रतियोगिता (ETV Bharat)

हॉकी में सेमीफाइनल मुकाबले

हॉकी के अंडर-17 बालक वर्ग में खूंटी, गुमला, सिमडेगा और हजारीबाग की टीमों के बीच सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए. बालिका वर्ग के मुकाबले भी प्रतियोगिता के पहले दिन जारी रहे.

उद्घाटन समारोह में झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डॉ. मधुकांत पाठक, झारखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष चन्द्रदेव सिंह, महासचिव शिव कुमार पाण्डेय, हॉकी झारखंड के महानिदेशक विजय शंकर सिंह समेत कई खेल पदाधिकारी और अन्य अतिथि मौजूद रहे.

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