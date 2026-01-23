ETV Bharat / state

रुद्रप्रयाग के लिए गौरव का क्षण, जनपद से 5 राज्य स्तरीय कबड्डी रेफरी चयनित

रुद्रप्रयाग: रुद्रप्रयाग जनपद के खेल जगत के लिए यह अत्यंत गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक उपलब्धि है. पारंपरिक एवं लोकप्रिय खेल कबड्डी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में जनपद ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. जनपद के पांच खेल प्रेमियों को राज्य स्तरीय कबड्डी रेफरी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, जो न केवल रुद्रप्रयाग बल्कि पूरे क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी.

इनका चयन सितंबर 2025 में आयोजित राज्य स्तरीय कबड्डी रेफरी प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कोर्स के माध्यम से हुआ. यह प्रशिक्षण शिविर प्रेमनगर आश्रम में आयोजित किया गया था, जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से आए कुल 61 शिक्षकों, शिक्षिकाओं एवं खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया. प्रशिक्षण का उद्देश्य कबड्डी को पेशेवर और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करना था. प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को कबड्डी के नियमों, तकनीकी पहलुओं, निष्पक्ष निर्णय प्रणाली, मैच संचालन, स्कोरिंग सिस्टम, फाउल एवं निर्णय प्रक्रिया की गहन जानकारी दी गई.

इस शिविर में एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के तकनीकी निदेशक जगदीश्वर यादव एवं अंतरराष्ट्रीय तकनीकी अधिकारी राणा रंजीत सिंह ने प्रतिभागियों को आधुनिक तकनीकी ज्ञान एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया. यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि रूद्रप्रयाग अब केवल प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, बल्कि उच्च स्तरीय खेल अधिकारियों और रेफरियों के लिए भी एक पहचान बनता जा रहा है.