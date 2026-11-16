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गौरेला पेंड्रा मरवाही में राज्य स्तरीय जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का समापन

जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप ( ETV Bharat Chhattisgarh )

गौरेला पेंड्रा मरवाही: फिजिकल कॉलेज मैदान पेंड्रा में आयोजित तीन दिवसीय 26वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का 15 नवंबर को शानदार समापन हुआ. प्रतियोगिता में प्रदेश के 26 जिलों की टीमों के कुल 364 खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपनी खेल प्रतिभा, फुर्ती और दमखम का प्रदर्शन किया. अंतिम दिन खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में राजनांदगांव की टीम ने बिलासपुर को हराकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया. बिलासपुर उपविजेता रही, जबकि मेजबान गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले ने तीसरा और रायपुर ने चौथा स्थान हासिल किया.

समापन समारोह में कलेक्टर विजय दयाराम के. ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिले को राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर मिलना गौरव की बात है. खेल केवल जीत और हार तक सीमित नहीं होते, बल्कि अनुशासन, टीम भावना, आपसी समन्वय और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की सीख भी देते हैं. उन्होंने खिलाड़ियों को निरंतर अभ्यास और मेहनत से अपनी प्रतिभा निखारने के लिए प्रेरित किया. साथ ही सफल आयोजन के लिए जिला कबड्डी संघ और आयोजन समिति की सराहना की.