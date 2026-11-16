गौरेला पेंड्रा मरवाही में राज्य स्तरीय जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का समापन
फाइनल मुकाबले में राजनांदगांव की टीम ने बिलासपुर को हराकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 16, 2026 at 7:30 AM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही: फिजिकल कॉलेज मैदान पेंड्रा में आयोजित तीन दिवसीय 26वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का 15 नवंबर को शानदार समापन हुआ. प्रतियोगिता में प्रदेश के 26 जिलों की टीमों के कुल 364 खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपनी खेल प्रतिभा, फुर्ती और दमखम का प्रदर्शन किया. अंतिम दिन खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में राजनांदगांव की टीम ने बिलासपुर को हराकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया. बिलासपुर उपविजेता रही, जबकि मेजबान गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले ने तीसरा और रायपुर ने चौथा स्थान हासिल किया.
समापन समारोह में कलेक्टर विजय दयाराम के. ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिले को राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर मिलना गौरव की बात है. खेल केवल जीत और हार तक सीमित नहीं होते, बल्कि अनुशासन, टीम भावना, आपसी समन्वय और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की सीख भी देते हैं. उन्होंने खिलाड़ियों को निरंतर अभ्यास और मेहनत से अपनी प्रतिभा निखारने के लिए प्रेरित किया. साथ ही सफल आयोजन के लिए जिला कबड्डी संघ और आयोजन समिति की सराहना की.
जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष एवं नगर पालिका पेंड्रा के अध्यक्ष राकेश जालान ने कहा कि जीत और हार खेल के दो पहलू हैं. हारने वाली टीमों को निराश होने के बजाय उससे सीख लेकर भविष्य की जीत के लिए प्रयास करना चाहिए. वहीं नगर पालिका गौरेला के अध्यक्ष मुकेश दुबे ने बालिका खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि बेटियां खेल के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रही हैं.
समापन अवसर पर विजेता राजनांदगांव की टीम को समाजसेवी पवन सुल्तानिया की ओर से 10 हजार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई. वहीं उपविजेता बिलासपुर की टीम को नगर पालिका गौरेला के अध्यक्ष मुकेश दुबे ने 7500 रुपये देकर सम्मानित किया.
तीन दिवसीय प्रतियोगिता से जिले में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय खिलाड़ियों को प्रदेश स्तरीय प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिला. समारोह में राज्य कबड्डी संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्रवंशी, महासचिव प्रदीप यादव, जिला कबड्डी संघ के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, प्रशिक्षक, खिलाड़ी और बड़ी संख्या में खेलप्रेमी उपस्थित रहे.
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