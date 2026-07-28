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इस बार बीकानेर में होगा प्रदेश स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह, मुख्य सचिव ने बैठक में दिए निर्देश

इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा.

CELEBRATIONS HELD IN BIKANER, STATE INDEPENDENCE DAY PROGRAM
सचिवालय में स्वाधीनता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक लेते हुए मुख्य सचिव. (ETV Bharat bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 28, 2026 at 6:51 PM IST

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जयपुरः राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह इस बार बीकानेर शहर में मनाया जाएगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य स्तरीय समारोह में झंडा रोहण करेंगे और मार्च पास्ट की सलामी लेंगे. इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा.

समारोह की तैयारी को लेकर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने मंगलवार को सचिवालय में समीक्षा बैठक ली. समीक्षा बैठक में बीकानेर जिला प्रशासन के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े. मुख्य सचिव ने कहा कि बीकानेर के लिए यह गर्व का विषय है कि इस वर्ष राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह का आयोजन बीकानेर में किया जा रहा है.

पढ़ेंः प्रदेश के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने किया खाटूश्यामजी का दौरा, विकास कार्यों का लिया जायजा

विभागों को दिए निर्देशः उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे बीकानेर जिला प्रशासन के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित समय सीमा में सभी तैयारियां पूरी करें. जिससे समारोह का आयोजन गरिमापूर्ण, भव्य एवं सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सके. बैठक में बीकानेर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय मुख्य समारोह के साथ-साथ बीकानेर एवं जयपुर में आयोजित होने वाले 'एट होम' कार्यक्रमों की तैयारियों एवं आयोजन स्थलों से संबंधित व्यवस्थाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई. मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर बीकानेर में आयोजित होने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम को यादगार स्वरूप दिया जाए.

बैठक के दौरान बीकानेर जिला कलेक्टर से समारोह स्थल के चयन, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पेयजल, चिकित्सा सुविधाएं, विद्युत व्यवस्था, परेड, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों तथा अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली गई. मुख्य सचिव ने समारोह में विद्यार्थियों, लोक कलाकारों तथा आमजन की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक विभाग अपनी जिम्मेदारी को समय पर पूरा करें.

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