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रांची में राज्य स्तरीय IDSP-VPD सर्विलांस ट्रांजिशन वर्कशॉप, आठ जिलों के स्वास्थ्य पदाधिकारियों ने लिया हिस्सा

दीप प्रज्ज्वलित कर प्रशिक्षण वर्कशॉप का शुभारंभ करते अधिकारी. (रांची) ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: सदर अस्पताल स्थित सभागार में आज बुधवार को तीन दिवसीय राज्य स्तरीय VPD (Vaccine Preventable Diseases) Surveillance Transition Workshop – Phase 3 का शुभारंभ हुआ. यह प्रशिक्षण 25 नवंबर से 27 नवंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है. इससे पूर्व अन्य 16 जिलों का प्राशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है. इसका उद्देश्य वैक्सीन से बचाव योग्य बीमारियों (VPD) की निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करना, जिला स्तर पर सर्विलांस की क्षमता बढ़ाना और रोगों की समय पर पहचान, रिपोर्टिंग और प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना है.

टीकाकरण से बचाव योग्य बीमारियों की निगरानी व इन्वेस्टिगेशन का कार्य पूर्व में WHO के द्वारा किया जाता था, जो कि अब एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम -IDSP एवं नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाएगा. इस कार्यशाला में राज्य के आठ जिलों रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, पलामू, गढ़वा व लातेहार के IDSP जिला सर्विलांस पदाधिकारी, जिला महामारी विशेषज्ञ, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी व अन्य स्वास्थ्य कर्मी भाग ले रहे हैं.