रांची में राज्य स्तरीय IDSP-VPD सर्विलांस ट्रांजिशन वर्कशॉप, आठ जिलों के स्वास्थ्य पदाधिकारियों ने लिया हिस्सा
रांची में राज्य स्तरीय IDSP-VPD सर्विलांस ट्रांजिशन वर्कशॉप का शुभारंभ हुआ. इसमें आठ जिलों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार
Published : November 25, 2026 at 8:40 PM IST
रांची: सदर अस्पताल स्थित सभागार में आज बुधवार को तीन दिवसीय राज्य स्तरीय VPD (Vaccine Preventable Diseases) Surveillance Transition Workshop – Phase 3 का शुभारंभ हुआ. यह प्रशिक्षण 25 नवंबर से 27 नवंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है. इससे पूर्व अन्य 16 जिलों का प्राशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है. इसका उद्देश्य वैक्सीन से बचाव योग्य बीमारियों (VPD) की निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करना, जिला स्तर पर सर्विलांस की क्षमता बढ़ाना और रोगों की समय पर पहचान, रिपोर्टिंग और प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना है.
टीकाकरण से बचाव योग्य बीमारियों की निगरानी व इन्वेस्टिगेशन का कार्य पूर्व में WHO के द्वारा किया जाता था, जो कि अब एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम -IDSP एवं नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाएगा. इस कार्यशाला में राज्य के आठ जिलों रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, पलामू, गढ़वा व लातेहार के IDSP जिला सर्विलांस पदाधिकारी, जिला महामारी विशेषज्ञ, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी व अन्य स्वास्थ्य कर्मी भाग ले रहे हैं.
कार्यशाला में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक शशि प्रकाश झा, डीआईसी स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. शोभाना टोपनो, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. प्रभात कुमार, IDSP के स्टेट नोडल अधिकारी, रांची सिविल सर्जन और सदर अस्पताल के उपाधीक्षक के साथ-साथ डॉ. सोमल्या, PMU, NCDC, दिल्ली, डॉ. सुधानंद, WHO प्रतिनिध, डॉ. मृत्युंजय, WHO प्रतिनिधि डॉ. प्रवीण कर्ण, स्टेट एपिडेमिलॉजीस्ट, डॉ. अंजलि सिंह, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और सौरभ कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए. वहीं कार्यक्रम में जिला स्तर से डॉ. राजीव भूषण, प्रवीण कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, हैदर अली समेत आठ जिलों के स्वास्थ्य पदाधिकारियों व कर्मियों की सहभागिता रही.
कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए IDSP के राज्य नोडल पदाधिकारी डॉ. प्रदीप सिंह ने बताया कि यह कार्यशाला वैक्सीन से बचाव योग्य बीमारियों की निगरानी और उसके प्रबंधन के लिए किया जा रहा है. यह कार्यशाला तीन दिनों तक चलेगा. जिसमें कई तकनीकी सत्र आयोजित की जाएगी.
हर बच्चे का समय पर टीकाकरण होः अभियान निदेशक
वहीं कार्यक्रम में NHM के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने कहा कि सर्विलांस और टीकाकरण दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है. टीकाकरण के बावजूद बच्चों में कुछ बीमारियों के मामले सामने आते हैं. इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं. हमारे पास निगरानी व जांच के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से हम इन कारणों की पहचान कर सकते हैं.
उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक बच्चे को निर्धारित समय पर सभी आवश्यक टीके मिले. सामुदायिक सहभागिता, सही रिपोर्टिंग, प्रभावी निगरानी और जवाबदेही के माध्यम से हम टीकाकरण व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं और वैक्सीनेशन से होने वाली बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं . सभी जिला के द्वारा UWIN पोर्टल पर समय पर टीकाकरण का डाटा प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि VPD टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाया जा सके.
रोग निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर जोर
वहीं स्वास्थ्य निदेशक डॉ. प्रभात कुमार ने कहा कि प्रशिक्षण से राज्य में रोग निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने, समयबद्ध रिपोर्टिंग व संभावित प्रकोपों की शीघ्र पहचान और नियंत्रण में मदद मिलेगी. वहीं राज्य के महामारी रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण कर्ण ने बताया कि पोलियो, खसरा , रूबेला, डिप्थीरिया, काली खांसी व नवजात टिटनेस सहित छह वैक्सीन-रोकथाम योग्य बीमारियों की निगरानी और प्रकोप की स्थिति में त्वरित व प्रभावी कार्रवाई को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके. इससे रोगों की समय पर पहचान, सूचना संकलन, निगरानी व प्रकोप की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.
वहीं स्टेट माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉ. अंजलि ने बताया कि VPD संबंधित बीमारियों की प्रयोगशाला जांच करने के लिए जिला स्तर पर DPHL से IPHL को सुदृढ़ीकृत किया जा रहा है. साथ ही राज्य के 3 मेडिकल कॉलेजो में अवस्थित स्टेट रेफरल प्रयोगशाला में जांच के लिए सैंपल भेजे जाते हैं. कार्यशाला में WHO की प्रतिनिधि एवं डॉ सौमल्या, PMU, NCDC, दिल्ली के द्वारा तकनिकी सेशन दी जा रही है.
प्रशिक्षण में इन विषयों पर भी दी गई जानकारी
प्रशिक्षण के दौरान vaccine preventable disease का क्लिनिकल परीक्षण, स्टूल सैंपल संग्रह, CIF फॉर्म भरने, VSIMS पोर्टल पर डेटा प्रविष्टि, MR सर्विलांस, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, क्रॉस नोटिफिकेशन, एक्टिव केस सर्च एवं डेस्क रिव्यू जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर तकनीकी जानकारी दी जा रही है, ताकि जिला व राज्य स्तर पर टीकाकरण संबंधित रोग निगरानी प्रणाली को और भी अधिक प्रभावी बनाया जा सके.
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