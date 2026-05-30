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जामताड़ा में राज्य स्तरीय बालिका खो-खो प्रतियोगिता का शुभारंभ, 16 जिलों से पहुंची टीम

जामताड़ा में राज्य स्तरीय बालिका खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है. 16 टीमों की यह प्रतियोगिता 31 मई तक चलेगी.

KHO KHO COMPETITION IN JAMTARA
जामताड़ा में बालिका खो-खो प्रतियोगिता (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 30, 2026 at 1:40 PM IST

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जामताड़ा: झारखंड स्तरीय बालिका वर्ग खो-खो प्रतियोगिता का जामताड़ा में शुभारंभ हुआ है. तीन दिन तक चलने वाली इस राजाष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य के 16 जिलों की टीम भाग ले भाग रही है. यह राज्य स्तरीय बालिका वर्ग खो-खो प्रतियोगिता का शुभारंभ जामताड़ा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शुक्रवार को देर शाम शुभारंभ हुआ. शानदार समारोह आयोजित कर स्थानीय समाजसेवी पूर्व विधायक की पत्नी श्रीमती चमेली देवी और खो-खो संघ के पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से इस खेल प्रतियोगिता का दीप प्रज्वलित का शुभारंभ किया.

राज्य के 16 जिलों की टीम ले रही भाग

3 दिन तक चलने वाली इस राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता में राज्य के कुल 16 जिलों की टीम भाग ले रही हैं. अलग-अलग जिले की टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर खिलाड़ी इस खेल में अपना हुनर प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी. इसके साथ ही खेल प्रेमियों का मनोरंजन भी करेंगे. इस प्रतियोगिता को लेकर जिला खो-खो संघ के उपाध्यक्ष चंचल भंडारी ने कहा कि झारखंड स्तरीय बालिका खो-खो प्रतियोगिता आयोजन करना जामताड़ा के लिए गौरव का क्षण है.

प्रतियोगिता को लेकर जानकारी देते खेल पदाधिकारी (ईटीवी भारत)

31 मई तक चलेगा प्रतियोगिता

चंचल भंडारी ने कहा कि यह राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता तीन दिनों तक चलेगी. उन्होंने कहा कि अब तक 16 जिलों से टीम पहुंच चुकी है. हो सकता है शनिवार को और 2 टीम पहुंचे. प्रतियोगिता का समापन 31 मई को होगा. समापन समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टीम के खिलाड़ियों को और विजेता उपविजेता टीम को सम्मानित किया जाएगा. 3 दिन तक चलने वाली इस खेल के आयोजन से खेल प्रेमियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है.

ये भी पढ़ें: फेडरेशन कप के लिए झारखंड की खो-खो टीम रवाना, दिल्ली में 27 से 29 जून तक होगा मुकाबला

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