ETV Bharat / state

राजस्थान के गढ़–किलों से निकलकर दुनियाभर में फैला घूमर नृत्य, आज जयपुर में भव्य आयोजन

राज्य स्तरीय घूमर महोत्सव आज विद्याधर नगर स्टेडियम में दोपहर 3 से शाम 6:30 बजे तक किया जाएगा. उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी मुख्य अतिथि होंगी. शाम 5 बजे गणगौर घूमर डांस अकेडमी और अन्य समूह घूमर की विशेष प्रस्तुति देंगे. उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि घूमर महोत्सव राजस्थान की उस सांस्कृतिक परंपरा को समर्पित है, जिसने सदियों से स्त्रियों की कला, सौंदर्य और सामूहिकता को जीवित रखा है.

जयपुर: राजस्थान की संस्कृति और पारंपरिक शान का प्रतीक घूमर नृत्य अब दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है. मरुस्थल की धुनों पर थिरकता यह रजवाड़ी नृत्य आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय है. इसी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और बढ़ावा देने के लिए आज जयपुर में राज्य स्तरीय घूमर महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है.

भीलों से शुरू होकर किलों तक पहुंचा : घूमर नृत्य के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए इतिहासकार जितेंद्र सिंह शेखावत बताते हैं कि यह नृत्य मूलत: भील समुदाय की संगीत संस्कृति से निकला था. धीरे-धीरे यह नृत्य जैसलमेर के गढ़–किलों तक पहुंचा और फिर राजपूताने के अन्य क्षेत्रों में फैल गया. उन्होंने कहा कि मरुभूमि से निकला यह सांस्कृतिक नृत्य अब देश–विदेश के पर्यटकों का प्रिय प्रदर्शन बन चुका है.

राजघरानों में भी होती थी घूमर: इतिहास बताता है कि जयपुर के जनाना महलों में रहने वाली रानियां, राजमाता और अन्य महिलाएं विवाह और त्योहारों पर घूमर करती थीं. घूमर से पहले सुहागिनों के हाथों में मेहंदी रचाई जाती थी और फिर रात्रि में बड़े उत्साह से नृत्य किया जाता था. इतिहासकार देवेन्द्र भगत के अनुसार, राजकुमार–राजकुमारी के विवाह पर घूमर विशेष रूप से किया जाता था. राजपूत महिलाओं के बीच यह नृत्य शालीनता, सौम्यता और शान का प्रतीक माना जाता था. इतिहासकार जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जैसलमेर की रानी भटियाणी जब अपने ससुराल जसोल में आईं, तो उन्होंने यहां घूमर की प्रस्तुति दी. इसके बाद यह नृत्य अन्य रियासतों और जागीरदारों के किलों–हवेलियों में भी फैल गया.

पढ़ें: राजस्थान में पहली बार 7 संभागों में एक साथ होगा घूमर फेस्टिवल, विशेष साउंड ट्रैक तैयार, मुफ्त होगा रजिस्ट्रेशन

घूमर में पुरुषों का प्रवेश था वर्जित: ऐतिहासिक रूप से घूमर विशुद्ध महिला नृत्य माना जाता था. पुरुषों का प्रवेश वर्जित था. केवल गाने या नगाड़ा बजाने वाले पुरुष ही आयोजन स्थल पर आते थे. नृत्य शुरू होने से पहले महिलाएं गीत गाकर ‘राणीजी’ का सम्मान करती थी. जैसलमेर में होली पर महिलाएं बड़े नगाड़े के चारों ओर घूमर करती थीं. सबसे लंबी महिला सबसे आगे रहती और उसके पीछे दूसरी महिलाएं कतार में. नृत्य के दौरान पैरों और हाथों की चाल ढोलकी की ताल के साथ एक समान रहती, जिससे नृत्य की लय और सौंदर्य बढ़ जाता था.

शेखावाटी में गीदड़ नृत्य घूमर से ही विकसित: इतिहासकारों का कहना है कि शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध गीदड़ नृत्य भी घूमर से ही विकसित हुआ. मारवाड़ी सम्मेलन कोलकाता के रतन शाह लिखित सांस्कृतिक शोध में इसका उल्लेख मिलता है. जितेंद्र सिंह शेखावत ने पर्यटन अधिकारी रहे गुलाब सिंह मीठड़ी के हवाले से बताया है कि पुराने समय में घूमर के आयोजन पर कड़ा पहरा रहता था, ताकि बाहरी लोग प्रवेश न कर सकें और महिलाओं की गोपनीयता सुरक्षित रहे.