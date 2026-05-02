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कानपुर में सड़क हादसे में राज्य स्तरीय फुटबॉल खिलाड़ी की मौत

सचेंडी क्षेत्र स्थित वेयरहाउस के पास हादसा, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

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कानपुर में सड़क हादसे में राज्य स्तरीय फुटबॉल खिलाड़ी की मौत. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 9:12 AM IST

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कानपुर: सचेंडी क्षेत्र स्थित एक वेयरहाउस में डीसीएम ने राज्य स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी को कुचल दिया. गुरुवार देर रात हुए इस भीषण हादसे के बाद आनन-फानन में उन्हें हैलेट अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

मूल रूप से कैंट के लालकुर्ती तोपखाना निवासी 35 वर्षीय सिकंदर वर्मा जूही राखीमंडी की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्लर्क के तौर पर कार्यरत थे. वह राज्य स्तरीय फुटबॉल खिलाड़ी भी थे. सिकंदर के परिजनों ने बताया कि मृतक की पत्नी रूबी आठ माह की गर्भवती हैं और अगले महीने ही घर में नए मेहमान का आगमन होने वाला था. खुशियों की दस्तक से ठीक पहले हुई इस घटना ने गर्भवती पत्नी और वृद्ध माँ लीलावती समेत तीनों भाइयों सोनू, मोनू और गोलू को गहरे सदमे में डाल दिया है.

परिजनों ने बताया कि सचेंडी में ट्रांसपोर्ट कंपनी का वेयर हाउस है, जहां गुरुवार को सिकंदर गए हुए थे. देर शाम को सिकंदर को डीसीएम ने कुचल दिया जिसके बाद कर्मचारी उन्हें लेकर हैलेट पहुंचे. जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिजन शव को अपने कैंट स्थित घर में ले आए और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पहुंची कैंट थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. थाना प्रभारी अरविंद राय ने बताया कि शव को पोटमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजनों से मिली तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.


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