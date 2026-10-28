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भिवानी में 30 अक्टूबर को होगा राज्य स्तरीय सम्मान समारोह, एशियन गेम्स पदक विजेताओं सहित 125 खिलाड़ियों को सीएम करेंगे सम्मानित

राज्य स्तरीय सम्मान समारोह ( ETV Bharat )

भिवानीः एशियन गेम्स 2026 और पैरा एशियन गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. दोनों आयोजनों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीएम नायब सैनी 30 अक्टूबर को भिवानी के भीम स्टेडियम में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित करेंगे. मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और अपने हाथों से एशियन व पैरा एशियन खेलों में देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले कुल 125 खिलाड़ियों को 185 करोड़ रुपये की भारी-भरकम नकद पुरस्कार राशि से सम्मानित करेंगे. सांसद धर्मबीर सिंह ने भीम स्टेडियम का दौरा करने के बाद प्रेसवार्ता में जानकारी दी.

'50 प्रतिशत के लगभग पदक हरियाणावासियों को मिले है': सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि "नई राष्ट्रीय और प्रदेश की खेल नीतियों के चलते आज हरियाणा का खेल परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है, जहां प्रदेश के हर गांव और कस्बे के युवा खेल के क्षेत्र में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इस बार के इन खेलों में भिवानी क्षेत्र के खिलाड़ियों की संख्या और भागीदारी सबसे अधिक रही है. उन्होंने बताया कि देश को प्राप्त कुल पदों में से 50 प्रतिशत के लगभग पदक हरियाणावासियों को मिले है. इस मौके पर मुख्यमंत्री भिवानी के भीम स्टेडियम के विकास के लिए भी घोषणाएं करेंगे."

सीएम 125 खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित (ETV Bharat)