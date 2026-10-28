भिवानी में 30 अक्टूबर को होगा राज्य स्तरीय सम्मान समारोह, एशियन गेम्स पदक विजेताओं सहित 125 खिलाड़ियों को सीएम करेंगे सम्मानित
भिवानी के भीम स्टेडियम में 30 अक्टूबर को एशियन गेम्स 2026 में पदक जीत चुके खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय सम्मान समारोह होगा.
Published : October 28, 2026 at 4:11 PM IST
भिवानीः एशियन गेम्स 2026 और पैरा एशियन गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. दोनों आयोजनों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीएम नायब सैनी 30 अक्टूबर को भिवानी के भीम स्टेडियम में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित करेंगे. मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और अपने हाथों से एशियन व पैरा एशियन खेलों में देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले कुल 125 खिलाड़ियों को 185 करोड़ रुपये की भारी-भरकम नकद पुरस्कार राशि से सम्मानित करेंगे. सांसद धर्मबीर सिंह ने भीम स्टेडियम का दौरा करने के बाद प्रेसवार्ता में जानकारी दी.
'50 प्रतिशत के लगभग पदक हरियाणावासियों को मिले है': सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि "नई राष्ट्रीय और प्रदेश की खेल नीतियों के चलते आज हरियाणा का खेल परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है, जहां प्रदेश के हर गांव और कस्बे के युवा खेल के क्षेत्र में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इस बार के इन खेलों में भिवानी क्षेत्र के खिलाड़ियों की संख्या और भागीदारी सबसे अधिक रही है. उन्होंने बताया कि देश को प्राप्त कुल पदों में से 50 प्रतिशत के लगभग पदक हरियाणावासियों को मिले है. इस मौके पर मुख्यमंत्री भिवानी के भीम स्टेडियम के विकास के लिए भी घोषणाएं करेंगे."
स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपये का पुरस्कारः जापान के नगोया में आयोजित हुए एशियन गेम्स 2026 में हरियाणा के कुल 45 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 स्वर्ण, 8 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 30 पदक अपने नाम किए, जबकि पैरा एशियन गेम्स 2026 में 11 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और 9 स्वर्ण, 9 रजत तथा 13 कांस्य सहित कुल 31 पदक जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया. खेल नीति के प्रावधानों के तहत स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपये, कांस्य पदक विजेता को 75 लाख रुपये और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाडिय़ों को 7.5 लाख रुपये की नकद राशि सौंपी जाएगी.
मौके पर कई प्रतियोगिताओं का होगा आयोजनः इस ऐतिहासिक समारोह के दौरान हरियाणा और पंजाब के बीच रोमांचक हरियाणा स्टाइल कबड्डी मुकाबले के साथ-साथ पुरुष और महिला वर्ग की पांच किलोमीटर दौड़ प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके विजेताओं को धर्म सेना के सहयोग से उसी दिन मोटरसाइकिल या स्कूटर भेंट कर प्रोत्साहित किया जाएगा.