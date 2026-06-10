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पंचायत चुनाव से पहले भाजपा का किसानों पर फोकस, प्राकृतिक खेती के जरिए गांवों में पकड़ मजबूत करने की तैयारी

कैलाश चौधरी ने कहा कि गांव और ढाणी में किसानों के बीच हम जाएंगे और उन्हें प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करेंगे.

Kailash Choudhary speaking to media
मीडिया से बात करते कैलाश चौधरी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 10, 2026 at 6:50 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: राजस्थान में आगामी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के बीच अपनी पहुंच और प्रभाव को और मजबूत करने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है. इसी कड़ी में 12 जून को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में प्राकृतिक खेती पर राज्यस्तरीय किसान कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेशभर से हजारों किसानों को जोड़ने की तैयारी है. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर और किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी शामिल होंगे. कार्यक्रम के जरिए भाजपा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती, गौ-आधारित कृषि और किसान हितैषी योजनाओं को प्रमुखता से सामने रखेगी.

'प्राकृतिक खेती से किसान होगा आत्मनिर्भर': भाजपा प्राकृतिक खेती को केंद्र में रखकर किसानों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने और केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रही है. विशेष रूप से पंचायत चुनावों से पहले इस तरह के बड़े आयोजनों को ग्रामीण मतदाताओं से संवाद बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है. भाजपा किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसान आज यूरिया और डीएपी जैसे रासायनिक उर्वरकों पर अधिक निर्भर हो गया है. ऐसे में प्राकृतिक खेती न केवल लागत कम करने का माध्यम है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार का भी प्रभावी रास्ता है. उन्होंने कहा कि कार्यशाला में किसानों को गौ-आधारित खेती के लाभ और इसके सफल मॉडल की जानकारी दी जाएगी.

चुनाव से पहले भाजपा का किसानों पर फोकस (ETV Bharat Jaipur)

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प्रदेश से मंडल स्तर पर होगा आयोजन: केंद्र सरकार लंबे समय से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने पर जोर दे रही है. पार्टी नेताओं का कहना है कि इससे किसानों की लागत घटेगी, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ेगी और कृषि अधिक टिकाऊ बनेगी. भाजपा के लिए यह कार्यशाला संगठनात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. एक ओर किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को सीधे ग्रामीण समाज तक पहुंचाने का प्रयास होगा. कैलाश चौधरी ने कहा कि भाजपा गांव, ढाणी में किसानों के बीच जाएगी और उन्हें प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक किया जाएगा. इसके 12 साल में मोदी सरकार ने जिस तरह से किसानों के हित में काम किया है, उसे भी उनके बीच रखेंगे. चौधरी ने बताया कि इस कार्यक्रम को प्रदेश स्तर पर उसके बाद जिला और फिर मंडल स्तर तक लेकर जाएंगे.

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प्राकृतिक खेती का उद्देश्य:

  • खेती की लागत कम करना
  • मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना
  • रसायन मुक्त खाद्यान्न उत्पादन
  • जल संरक्षण को बढ़ावा देना
  • किसानों की आय में वृद्धि करना
  • पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना

भाजपा की रणनीति के प्रमुख बिंदु:

  • प्रशिक्षण शिविर और कार्यशालाएं: राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में बड़े स्तर पर किसान कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं.
  • गौ-आधारित खेती पर जोर: देसी गाय आधारित खेती मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है.
  • डेमो प्लॉट और मॉडल फार्म: किसानों को सफल उदाहरण दिखाकर प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.
  • किसान मोर्चा की सक्रिय भूमिका: भाजपा किसान मोर्चा गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद कर रहा है.
  • विकसित भारत और आत्मनिर्भर कृषि से जोड़ना: प्राकृतिक खेती को आत्मनिर्भर भारत और टिकाऊ कृषि के मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है.

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क्या है प्राकृतिक खेती?: प्राकृतिक खेती ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और बाहरी इनपुट पर निर्भरता कम या समाप्त कर स्थानीय एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है. इसमें मुख्य रूप से गाय आधारित कृषि मॉडल को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें गोबर, गोमूत्र, जीवामृत, बीजामृत और मल्चिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक खेती को कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में प्रचारित कर रहे हैं. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और जागरूकता कार्यक्रमों से जोड़ने की पहल की है.

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