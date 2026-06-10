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पंचायत चुनाव से पहले भाजपा का किसानों पर फोकस, प्राकृतिक खेती के जरिए गांवों में पकड़ मजबूत करने की तैयारी

जयपुर: राजस्थान में आगामी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के बीच अपनी पहुंच और प्रभाव को और मजबूत करने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है. इसी कड़ी में 12 जून को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में प्राकृतिक खेती पर राज्यस्तरीय किसान कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेशभर से हजारों किसानों को जोड़ने की तैयारी है. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर और किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी शामिल होंगे. कार्यक्रम के जरिए भाजपा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती, गौ-आधारित कृषि और किसान हितैषी योजनाओं को प्रमुखता से सामने रखेगी.

'प्राकृतिक खेती से किसान होगा आत्मनिर्भर': भाजपा प्राकृतिक खेती को केंद्र में रखकर किसानों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने और केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रही है. विशेष रूप से पंचायत चुनावों से पहले इस तरह के बड़े आयोजनों को ग्रामीण मतदाताओं से संवाद बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है. भाजपा किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसान आज यूरिया और डीएपी जैसे रासायनिक उर्वरकों पर अधिक निर्भर हो गया है. ऐसे में प्राकृतिक खेती न केवल लागत कम करने का माध्यम है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार का भी प्रभावी रास्ता है. उन्होंने कहा कि कार्यशाला में किसानों को गौ-आधारित खेती के लाभ और इसके सफल मॉडल की जानकारी दी जाएगी.

चुनाव से पहले भाजपा का किसानों पर फोकस (ETV Bharat Jaipur)

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प्रदेश से मंडल स्तर पर होगा आयोजन: केंद्र सरकार लंबे समय से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने पर जोर दे रही है. पार्टी नेताओं का कहना है कि इससे किसानों की लागत घटेगी, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ेगी और कृषि अधिक टिकाऊ बनेगी. भाजपा के लिए यह कार्यशाला संगठनात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. एक ओर किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को सीधे ग्रामीण समाज तक पहुंचाने का प्रयास होगा. कैलाश चौधरी ने कहा कि भाजपा गांव, ढाणी में किसानों के बीच जाएगी और उन्हें प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक किया जाएगा. इसके 12 साल में मोदी सरकार ने जिस तरह से किसानों के हित में काम किया है, उसे भी उनके बीच रखेंगे. चौधरी ने बताया कि इस कार्यक्रम को प्रदेश स्तर पर उसके बाद जिला और फिर मंडल स्तर तक लेकर जाएंगे.