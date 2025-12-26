ETV Bharat / state

बाड़मेर में को-ऑपरेटिव स्पोर्ट्स महोत्सव का आगाज, 30 टीमों के 350 खिलाड़ी ले रहे भाग

कोऑपरेटिव स्पोर्ट्स का आगाज करते हुए विधायक ( Etv Bharat Bamer )

बाड़मेर: यहां शुक्रवार को 24वें राज्य स्तरीय कोऑपरेटिव स्पोर्ट्स का आगाज हुआ. प्रतियोगिता में कुल 30 टीम में 350 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. इसमें को-ऑपरेटिव बैंक की 29 टीमें ओर एक टीम अपेक्स बैंक की है. आयोजन के दौरान अगले तीन दिन तक यहां वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स से लेकर कैरम तक विविध प्रतियोगिताएं होंगी. समारोह के दौरान विधायक आदूराम मेघवाल ने प्रदेशभर से आए को-ऑपरेटिव बैंक के सभी कर्मचारियों और खिलाड़ियों का गीत गाकर स्वागत किया. कार्यक्रम में बाड़मेर विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी ने कहा कि खेल को खेल की भावना के साथ खेला जाए. उन्होंने कहा कि खेल में अनुशासन, विश्वास और टीम भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है. इससे पहले अतिथियों ने ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का विधिवत रूप से शुभारंभ किया और खिलाड़ियों के मार्च पास्ट की सलामी ली. सुनिए...महोत्सव में किसने क्या कहा. (Etv Bharat Bamer)