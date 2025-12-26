ETV Bharat / state

बाड़मेर में को-ऑपरेटिव स्पोर्ट्स महोत्सव का आगाज, 30 टीमों के 350 खिलाड़ी ले रहे भाग

राजस्थान में 1946 से लगातार को-ऑपरेटिव खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है.

कोऑपरेटिव स्पोर्ट्स का आगाज करते हुए विधायक (Etv Bharat Bamer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 26, 2025 at 3:44 PM IST

बाड़मेर: यहां शुक्रवार को 24वें राज्य स्तरीय कोऑपरेटिव स्पोर्ट्स का आगाज हुआ. प्रतियोगिता में कुल 30 टीम में 350 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. इसमें को-ऑपरेटिव बैंक की 29 टीमें ओर एक टीम अपेक्स बैंक की है. आयोजन के दौरान अगले तीन दिन तक यहां वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स से लेकर कैरम तक विविध प्रतियोगिताएं होंगी.

समारोह के दौरान विधायक आदूराम मेघवाल ने प्रदेशभर से आए को-ऑपरेटिव बैंक के सभी कर्मचारियों और खिलाड़ियों का गीत गाकर स्वागत किया. कार्यक्रम में बाड़मेर विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी ने कहा कि खेल को खेल की भावना के साथ खेला जाए. उन्होंने कहा कि खेल में अनुशासन, विश्वास और टीम भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है. इससे पहले अतिथियों ने ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का विधिवत रूप से शुभारंभ किया और खिलाड़ियों के मार्च पास्ट की सलामी ली.

सुनिए...महोत्सव में किसने क्या कहा. (Etv Bharat Bamer)

1946 से लगातार हो रहे हैं गेम्स: अपेक्स बैंक के सीनियर मैनेजर एस.एल. स्वामी ने बताया कि 1986 से लगातार खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है. पहले दो-तीन साल में एक बार होता था और अब हर साल इसका आयोजन किया जा रहा है. पिछले साल यह जयपुर में हुआ था और इस बार मेजबानी बाड़मेर को मिली है. उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में कुल 30 टीमों के 350 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. इनमें को-ऑपरेटिव बैंक की 29 टीमें और एक टीम अपेक्स बैंक की है.

पहले दिन दौड़ प्रतियोगिता हुई (ETV Bharat Barmer)

उन्होंने बताया कि आगामी तीन दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, फुटबॉल, 100 मीटर दौड़, कैरम, भाला फेंक सहित आउटडोर व इनडोर कई खेलों का आयोजन होगा. वहीं, रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां भी होंगी. उन्होंने बताया कि तीन दिनों तक बाड़मेर में विभिन्न खेलों का संगम देखने को मिलेगा और 28 दिसंबर को इस प्रतियोगिता का समापन होगा.

