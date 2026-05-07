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राज्यस्तरीय थैलेसीमिया कॉन्फ्रेंस- 2026: मंत्री हफीजुल हसन हुए शामिल

विश्व थैलेसीमिया दिवस की पूर्व संध्या पर रांची में राज्यस्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया.

State level conference organised on eve of World Thalassemia Day in Ranchi
विश्व थैलेसीमिया दिवस की पूर्व संध्या पर रांची में राज्यस्तरीय कॉन्फ्रेंस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 7, 2026 at 11:38 PM IST

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रांची: विश्व थैलेसीमिया दिवस 08 मई को मनाया जाता है. इसकी पूर्व संध्या पर आज गुरुवार को राजधानी रांची स्थित ऑड्रे हाउस में झारखंड राज्यस्तरीय थैलेसीमिया कॉन्फ्रेंस- 2026 का आयोजन किया गया.

इस कार्यक्रम में राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन और सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

इस कार्यक्रम के दौरान थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने पर विशेष जोर दिया गया. कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि समय पर जांच, नियमित इलाज और रक्तदान के माध्यम से थैलेसीमिया पीड़ितों को बेहतर जीवन दिया जा सकता है.

State level conference organised on eve of World Thalassemia Day in Ranchi
राज्यस्तरीय थैलेसीमिया कॉन्फ्रेंस- 2026 (ETV Bharat)

सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए "लहू बोलेगा" नाम की संस्था के प्रयासों सराहना की. उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया को लेकर समाज में जागरुकता फैलाना बेहद जरूरी है. उन्होंने लोगों से रक्तदान और नियमित स्वास्थ्य जांच के प्रति जागरूक होने की अपील की.

वहीं मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि राज्य सरकार थैलेसीमिया पीड़ितों को कैसे बेहतर से बेहतर सुविधा मिले. इस दिशा में कार्य कर रही है और वह लहू बोलेगा जैसी संस्थाओं को हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार की ओर से हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

State level conference organised on eve of World Thalassemia Day in Ranchi
राज्यस्तरीय थैलेसीमिया कॉन्फ्रेंस- 2026 में शामिल हुए मंत्री (ETV Bharat)

आज के कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्यकर्मियों, सामाजिक संगठनों और बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर थैलेसीमिया जागरुकता अभियान को मजबूत बनाने का संकल्प लिया. राज्यस्तरीय कॉन्फ्रेंस से पहले थैलेसेमिया के बच्चों के बीच ड्राइंग कंपीटिशन का आयोजन किया गया.

इस कार्यक्रम के दौरान 10th और प्लस-2 की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले थैलेसेमिक बच्चों को सम्मानित किया गया. कॉन्फ्रेंस के दौरान नीट की तैयारी कर रही छात्रा साक्षी सिंह ने थैलेसेमिक बच्चों के लिए कई तरह की सुविधा देने की मांग की.

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