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झारखंड में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन पर राज्यस्तरीय कॉन्क्लेव के आयोजन का ऐलान, भाषा के जानकार करेंगे शिरकत

नौ जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन पर राज्यस्तरीय कॉन्क्लेव का आयोजन रांची में किया जाएगा.

Bandhu Tirkey during press conference
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बंधु तिर्की (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 2, 2026 at 7:04 PM IST

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रांची: पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने रांची स्थित खुद के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 जुलाई को रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में झारखंड की नौ मान्यता प्राप्त जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन को लेकर राज्यस्तरीय कॉन्क्लेव आयोजित करने की घोषणा की. उन्होंने बताया कि राज्य गठन के बाद पहली बार संथाली, मुंडारी, हो, कुड़ूख, खड़िया, नागपुरी, पंचपरगानिया, खोरठा समेत सभी नौ भाषाओं को एक मंच पर लाया जाएगा.

मातृभाषाओं से दूर होती जा रही है नई पीढ़ी: पूर्व मंत्री

बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड बनने के 26 साल बाद भी इन भाषाओं के संरक्षण और शिक्षा में अपेक्षित कार्य नहीं हो सका है, जिससे नई पीढ़ी अपनी मातृभाषाओं से दूर होती जा रही है. उन्होंने बताया कि कॉन्क्लेव में करीब 2,500 छात्र-छात्राएं, शोधार्थी, प्रोफेसर और भाषाविद शामिल होंगे. बंधु तिर्की ने कहा कि यह आयोजन जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित होगा.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री बंधु तिर्की (Etv Bharat)

जनजातीय-क्षेत्रीय भाषा के हितों की आवाज नहीं उठाने वाली पार्टी मिट जाएगी: बंधु

पूर्व शिक्षा मंत्री ने एक सवाल के जवाब में बताया कि राज्य में राजनीति करने वाले, जो भी दल जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को नजरअंदाज करेंगे, वह राज्य की राजनीति से मिट जायेंगे. उन्होंने कहा कि राज्य में नकारात्मक खबरों के बीच शिक्षा और उसमें भी मान्यता प्राप्त 9 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का राज्यस्तरीय कॉन्क्लेव का आयोजन अपने आप में खास होगा.

क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के संरक्षण-संवर्धन के लिए नहीं हुआ काम: बंधु तिर्की

पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान साफ शब्दों में कहा कि झारखंड निर्माण के 26 साल में जितनी भी सरकार बनी है, उसमें से किसी सरकार ने राज्य की मान्यता प्राप्त 9 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन और विकास के लिए उतना काम नहीं किया जितना होना चाहिए था. उन्होंने कहा कि पहली बार उन्होंने अपने स्तर से यह पहल की है कि राज्यस्तरीय कॉन्क्लेव में एक साथ 2500 से ज्यादा छात्र-छात्राएं, रिसर्च फेलो और इन भाषाओं के पुरोधा एक साथ बैठकर अपनी भाषा के विकास और संवर्धन पर व्यापक चर्चा करेंगे.

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