जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह: राज्यपाल बागडे बोले-बीते दो साल में 351 परीक्षाएं हुईं, एक भी पेपर लीक नहीं
राज्य स्तरीय समारोह एसएमएस स्टेडियम में हुआ. राज्यपाल ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली. प्रतिभाओं का सम्मान किया. सरकार की उपलब्धियां गिनाईं.
Published : January 26, 2026 at 2:55 PM IST
जयपुर: 77वें गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह राजधानी के एसएमएस (SMS) स्टेडियम में भव्य तरीके से मनाया गया. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली. इस दौरान राष्ट्रपति पुलिस पदक, पुलिस पदक एवं योग्यता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए. लोक कलाकारों एवं छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी. घुड़सवारी शो, जर्मन ड्रिल, बैंड वादन, आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन किया गया. इनके जरिए केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं तथा रंग-बिरंगे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रभावी ढंग से पेश किया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद थे.
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा सरकार ने बीते दो साल में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी. 1 लाख से अधिक नौकरियों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है. इससे युवाओं में सरकार को लेकर विश्वास कायम हुआ है. साथ ही हाल ही में सरकार ने भर्ती कैलेंडर जारी किया, जिसमें 1 लाख से अधिक नौकरियां देने की बात कही है. राज्यपाल ने कहा, बीते दो वर्षों में राज्य में कुल 351 प्रतियोगी परीक्षाओं का सफल आयोजन किया गया. इनमें एक भी पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई. इसे सरकार की पारदर्शी और सख्त व्यवस्था का नतीजा बताया. बागडे बोले, पूर्व में परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक से युवाओं का विश्वास डगमगाया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता बनाते नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई की. परीक्षा प्रणाली को तकनीकी रूप से मजबूत किया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की.
योजनाओं पर झांकियां: सवाई मानसिंह स्टेडियम पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पुलिस की ओर से भी विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई. इसमें बैंड वादन से लेकर घुड़सवारी के हुनर दिखाए गए. साथ ही अब सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए. इसमें विभिन्न जगह की संस्कृति की झलक देखने को मिली. केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर झांकियां भी निकाली गई.
बाड़मेर में नशामुक्ति का संदेश: उधर, सरहदी जिले बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह में उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री केके विश्नोई ने तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली.इसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत ने राज्यपाल का संदेश पढ़ा. पुलिस बैंड की सुरताल पर छात्र-छात्राओं ने सामूहिक व्यायाम किया. राष्ट्रगीत वंदे मातरम एवं सामूहिक गान की प्रस्तुतियां दी गई. सामूहिक योग भी किया.मंत्री विश्नोई ने नशा मुक्ति का संदेश दिया. आमजन से नशा मुक्त जीवन जीने की अपील की. उन्होंने कहा आपका नशा मुक्त जीवन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार कर सकता है.
अंत में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की रचना, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं जीता जागता राष्ट्रपुरुष है सुनाई. मार्च पास्ट में परेड कमांडर सीआई चैनप्रकाश के नेतृत्व में बीएसएफ, आरएसी, राजस्थान पुलिस, महिला पुलिस, अरबन होम गार्ड, एनसीसी सीनियर एवं रोवर रेंजर दल शामिल हुए. जिले के स्वतत्रंता सेनानियों एवं शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया. जिले में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र दिए गए. माल गोदाम रोड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं का सामूहिक लोक नृत्य पेश किया गया. नागरिक सुरक्षा का संयुक्त अभ्यास का प्रदर्शन किया. विभिन्न विभागों की झांकियां प्रदर्शित की गई. इधर, जिला मुख्यालय पर कलेक्टर कार्यालय पर जिला कलेक्टर टीना डाबी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने तिरंगा फहराया.
