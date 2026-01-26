ETV Bharat / state

जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह: राज्यपाल बागडे बोले-बीते दो साल में 351 परीक्षाएं हुईं, एक भी पेपर लीक नहीं

जयपुर: 77वें गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह राजधानी के एसएमएस (SMS) स्टेडियम में भव्य तरीके से मनाया गया. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली. इस दौरान राष्ट्रपति पुलिस पदक, पुलिस पदक एवं योग्यता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए. लोक कलाकारों एवं छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी. घुड़सवारी शो, जर्मन ड्रिल, बैंड वादन, आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन किया गया. इनके जरिए केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं तथा रंग-बिरंगे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रभावी ढंग से पेश किया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद थे.

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा सरकार ने बीते दो साल में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी. 1 लाख से अधिक नौकरियों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है. इससे युवाओं में सरकार को लेकर विश्वास कायम हुआ है. साथ ही हाल ही में सरकार ने भर्ती कैलेंडर जारी किया, जिसमें 1 लाख से अधिक नौकरियां देने की बात कही है. राज्यपाल ने कहा, बीते दो वर्षों में राज्य में कुल 351 प्रतियोगी परीक्षाओं का सफल आयोजन किया गया. इनमें एक भी पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई. इसे सरकार की पारदर्शी और सख्त व्यवस्था का नतीजा बताया. बागडे बोले, पूर्व में परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक से युवाओं का विश्वास डगमगाया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता बनाते नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई की. परीक्षा प्रणाली को तकनीकी रूप से मजबूत किया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की.

योजनाओं पर झांकियां: सवाई मानसिंह स्टेडियम पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पुलिस की ओर से भी विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई. इसमें बैंड वादन से लेकर घुड़सवारी के हुनर दिखाए गए. साथ ही अब सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए. इसमें विभिन्न जगह की संस्कृति की झलक देखने को मिली. केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर झांकियां भी निकाली गई.