ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में 6 फरवरी से शुरू होगा राज्य स्तरीय पशु मेला, जानें कैसे करें आवेदन

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 6 से 8 फरवरी तक 41वां राज स्तरीय पशु प्रदर्शनी मेला आयोजित होगा. हरियाणा सरकार और हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी विभाग हरियाणा के पशुपालकों के लिए ऐसी बहुत से विकास परियोजनाओं के ऊपर काम कर रहा है, जिसे हरियाणा में पशुपालन को बढ़ावा मिल सके और हरियाणा में अच्छी नस्ल के पशु तैयार हो सके. इसी कड़ी में पशुपालकों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए सरकार और विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया जाता है. इसमें अलग-अलग कैटेगरी में पशुपालक अपने पशु को प्रदर्शित करते हैं और उसमें सबसे अच्छे पशु को सरकार और विभाग के द्वारा अच्छा इनाम भी दिया जाता है.

प्रदेश स्तरीय पशु प्रदर्शनी मेला: कुरुक्षेत्र उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि "सगन पशुधन विकास परियोजना के उप निदेशक के निर्देश अनुसार पशुपालन एवं डेयरी विभाग हरियाणा के द्वारा इस बार 41वें राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी मेले का आयोजन कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है. 6 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक तीन दिन का ये मेला आयोजित किया जाएगा. जिसमें प्रदेश वर्ष से हजारों पशुपालक अपने पशुओं को लेकर पहुंचेंगे. ये प्रदर्शनी मेला कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मेला ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा.

53 उत्कृष्ट नस्लों को किया जाएगा प्रदर्शित: उपायुक्त ने बताया कि "इस प्रदर्शनी मेले में प्रदेश भर के प्रत्येक जिले के किसान भाग ले सकते हैं. जिनके अच्छे पशु हैं. प्रदर्शनी में पशुओं की अलग-अलग कैटेगरी में 53 उत्कृष्ट नसों को प्रदर्शित किया जाएगा. हर कैटेगरी में पहले तीन नंबर पर आने वाले पशुओं को पुरस्कार के तौर पर नगद राशि और प्रशंसा पत्र भी दिया जाएगा. जो भी पशुपालक अपने पशुओं को लेकर मेले में पहुंचेंगे उनको आने जाने का किराया भी सरकार और विभाग के द्वारा पशुपालकों को दिया जाएगा. वही आम जनता और जो पशुपालक भाई प्रदर्शनी मेले को देखने के लिए आना चाहते हैं. उनके लिए सरकार के द्वारा प्रतिदिन 10-10 बसों का संचालन नि शुल्क प्रत्येक जिले से किया जाएगा.