हरदोई में वैदिक मंत्रोच्चार और गंगा आरती के बीच राजकीय बेरियाघाट मेले का शुभारंभ
कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए उमड़ेंगे भक्त, अफसरों ने पूजन में लिया भाग.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 12:59 PM IST
हरदोई: मल्लावां क्षेत्र अंतर्गत प्रसिद्ध राजकीय मेला बेरियाघाट (कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला) का धार्मिक अनुष्ठान और भव्य गंगा आरती के साथ विधिवत शुभारंभ हुआ. फीता काटकर मेले का उद्घाटन भी किया गया. इस अवसर पर पूरे घाट परिसर में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह का अद्भुत माहौल देखने को मिला.
कार्यक्रम की शुरुआत मां गंगा की पूजा-अर्चना और भव्य आरती के साथ हुई. इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने सहभागिता निभाई. वैदिक मंत्रोच्चार और आरती के बीच सभी ने मां गंगा का आशीर्वाद लिया.
उद्घाटन के बाद बिलग्राम-मल्लावां के विधायक आशीष सिंह आशू, जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने पूरे मेला स्थल और स्नान घाटों का निरीक्षण किया. इस दौरान जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय ने मेले में दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं और आमजन की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया.
उन्होंने मेला परिसर में स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, सुगम यातायात और बैरिकेडिंग को दुरुस्त बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए. वहीं, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर घाटों पर गोताखोरों, जल पुलिस और पर्याप्त पुलिस बल की मुस्तैदी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
राजकीय मेला बेरियाघाट क्षेत्र की प्राचीन धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र है. जहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं. मेले के भव्य आयोजन से पूरे क्षेत्र में उत्सव और धार्मिक उल्लास का वातावरण बन गया.
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