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हरदोई में वैदिक मंत्रोच्चार और गंगा आरती के बीच राजकीय बेरियाघाट मेले का शुभारंभ

कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला हरदोई. ( Photo Credit; ETV Bharat )

हरदोई: मल्लावां क्षेत्र अंतर्गत प्रसिद्ध राजकीय मेला बेरियाघाट (कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला) का धार्मिक अनुष्ठान और भव्य गंगा आरती के साथ विधिवत शुभारंभ हुआ. फीता काटकर मेले का उद्घाटन भी किया गया. इस अवसर पर पूरे घाट परिसर में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह का अद्भुत माहौल देखने को मिला.

हरदोई (Video Credit; ETV Bharat) कार्यक्रम की शुरुआत मां गंगा की पूजा-अर्चना और भव्य आरती के साथ हुई. इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने सहभागिता निभाई. वैदिक मंत्रोच्चार और आरती के बीच सभी ने मां गंगा का आशीर्वाद लिया.