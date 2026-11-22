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अब हर चार महीने में होगी खादी बोर्ड की बैठक, विधानसभा से पारित हुआ प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधन विधेयक

प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधन विधेयक पारित ( @SukhvinderSinghSukhu )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की बैठकें हर चार महीने में एक बार आयोजित करनी होंगी. इससे पहले हर दो महीने में बैठक बुलाने का प्रावधान हुआ करता था. शनिवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन (शनिवार, 21 नवंबर 2026 को) इससे जुड़ा एक संशोधन विधेयक पास किया गया. सदन में हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 ध्वनि मत से पारित हुआ. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने इस विधेयक को सदन में पारण के लिए प्रस्तुत किया था. इसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966 में संशोधन किया गया है. सरकार का तर्क है कि बोर्ड की मौजूदा कार्यप्रणाली और बदलती प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए बैठकों के बीच का समय बढ़ाना जरूरी हो गया था.

प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधन विधेयक पारित