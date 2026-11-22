अब हर चार महीने में होगी खादी बोर्ड की बैठक, विधानसभा से पारित हुआ प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधन विधेयक
अब तक हर दो महीने में हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम की कम से कम एक बैठक आयोजित करना अनिवार्य था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 12:51 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की बैठकें हर चार महीने में एक बार आयोजित करनी होंगी. इससे पहले हर दो महीने में बैठक बुलाने का प्रावधान हुआ करता था. शनिवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन (शनिवार, 21 नवंबर 2026 को) इससे जुड़ा एक संशोधन विधेयक पास किया गया. सदन में हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 ध्वनि मत से पारित हुआ. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने इस विधेयक को सदन में पारण के लिए प्रस्तुत किया था. इसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966 में संशोधन किया गया है. सरकार का तर्क है कि बोर्ड की मौजूदा कार्यप्रणाली और बदलती प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए बैठकों के बीच का समय बढ़ाना जरूरी हो गया था.
प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधन विधेयक पारित
अब तक हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966 के तहत बोर्ड के लिए प्रत्येक दो महीने में कम से कम एक बैठक आयोजित करना अनिवार्य था. लेकिन, अब इस नियम में संशोधन किया गया है. नए संशोधन के मुताबिक अब चार महीने में एक बैठक आयोजित करना पर्याप्त होगा. राज्य सरकार का कहना है कि बोर्ड की कार्यसूची में अब पहले की तुलना में सीमित विषय रह गए हैं. इसके अलावा बोर्ड की रोजमर्रा की गतिविधियों में भी कमी आई है. ऐसे में हर दो महीने में बैठक आयोजित करने की अनिवार्यता को जारी रखना जरूरी नहीं रह गया था.
डिजिटल तकनीक से समय और संसाधनों की बचत
विधेयक के उद्देश्यों और कारणों को लेकर राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं को लागू करने के लिए अब ई-गवर्नेंस, डिजिटल तकनीक और ई-पोर्टल का इस्तेमाल बढ़ गया है. इससे कई काम ऑनलाइन माध्यम से पूरे हो रहे हैं. ऐसे में बोर्ड के कामकाज के लिए बार-बार बैठकें बुलाने की जरूरत कम हो गई है. सरकार का मानना है कि इस बदलाव से अनावश्यक बैठकों पर खर्च होने वाले समय और संसाधनों की बचत होगी और बोर्ड का कामकाज अधिक सुचारू तरीके से चल सकेगा.
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर
हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966 का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना और स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करना है. बोर्ड के माध्यम से पारंपरिक कारीगरों के कौशल को संरक्षण देने के साथ बेरोजगार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाता है. नए संशोधन के जरिए सरकार ने बोर्ड की बैठकों की अवधि में बदलाव कर प्रशासनिक व्यवस्था को सरल बनाने की कोशिश की है.
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