ETV Bharat / state

सांस्कृतिक रंग में रंगा इटखोरी, तीन दिवसीय महोत्सव का भव्य शुभारंभ

चतरा: जिले के ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर परिसर में तीन दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव 2026 का शुभारंभ भव्य उद्घाटन समारोह के साथ हुआ. झारखंड सरकार के वित्त, वाणिज्य कर, योजना एवं विकास तथा संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर और पेयजल एवं स्वच्छता, उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया.

उद्घाटन समारोह में चतरा सांसद कालीचरण सिंह, चतरा विधायक जनार्दन पासवान, सिमरिया विधायक उज्ज्वल कुमार दास, जिला परिषद अध्यक्षा ममता कुमारी, उपाध्यक्ष ब्रिज किशोर तिवारी सहित कई जनप्रतिनिधि और लोग उपस्थित रहे. इस अवसर पर अतिथियों ने इटखोरी की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया.

इटखोरी महोत्सव 2026 का शुभारंभ (Etv Bharat)

साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मां भद्रकाली मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट का भी लोकार्पण किया गया. समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन व्यस्तता के कारण वे नहीं पहुंच सके.

उन्होंने मुख्यमंत्री का संदेश देते हुए कहा कि राज्य सरकार इटखोरी महोत्सव और मंदिर परिसर के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जो भी आवश्यक कार्य होंगे, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा. उन्होंने मां भद्रकाली से राज्य की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की.