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रांची विश्वविद्यालय में RTI व्यवस्था होगी और पारदर्शी, राज्य सूचना आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश

रांचीः राजधानी के रांची विश्वविद्यालय में गुरुवार को दो महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन हुआ. एक बैठक आरटीआई से जुड़ा रहा और दूसरी बैठक दीक्षांत समारोह की तैयारियों के लेकर चर्चा की गयी.

पहली बैठक में राज्य सूचना आयुक्त डॉ. तनुज खत्री ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध सभी कॉन्स्टिट्यूएंट एवं संबद्ध महाविद्यालयों में पारदर्शी एवं जवाबदेह RTI व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. वहीं दूसरी बैठक में विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर कोर कमेटी ने सितंबर 2026 तक समारोह संपन्न कराने के लिए कार्ययोजना पर चर्चा की.

RTI समीक्षा बैठक की अध्यक्षता राज्य सूचना आयुक्त डॉ. तनुज खत्री ने की. इस बैठक से पहले कुलपति प्रो. सरोज शर्मा ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय के लिए गर्व का विषय है कि इसी विश्वविद्यालय का एक पूर्व छात्र राज्य सूचना आयुक्त बना है. उन्होंने कहा कि समय पर सूचना उपलब्ध कराना संस्थानों की जिम्मेदारी और पारदर्शिता का परिचायक है.

इस समीक्षा बैठक में डॉ. खत्री ने निर्देश दिया कि सभी कॉन्स्टिट्यूएंट एवं संबद्ध कॉलेज सात दिनों के भीतर अपनी वेबसाइट पर अलग RTI टैब बनाएं. इसमें लोक सूचना पदाधिकारी (PIO), प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (FAA), आवेदन प्रक्रिया, शुल्क, आवेदन भेजने का पता तथा धारा-4 के तहत अनिवार्य सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं. जिन कॉलेजों में अभी तक PIO नियुक्त नहीं हैं, वहां तत्काल नियुक्ति करने तथा आदेश सार्वजनिक करने को कहा गया.

उन्होंने सभी RTI आवेदनों का निस्तारण 30 दिनों की निर्धारित समय सीमा में करने, प्रत्येक आवेदन के लिए ट्रैकिंग नंबर जारी करने, प्रभावी मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने और प्रत्येक तीन माह में अनुपालन प्रतिवेदन राज्य सूचना आयोग को भेजने का निर्देश दिया. साथ ही अभिलेखों के डिजिटलीकरण, रिकॉर्ड प्रबंधन और छात्र हित से जुड़े मामलों जैसे परीक्षा परिणाम, उत्तरपुस्तिका निरीक्षण, डिग्री, माइग्रेशन, छात्रवृत्ति एवं हॉस्टल संबंधी RTI आवेदनों के त्वरित निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया.

रांची विश्वविद्यालय को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में RTI ओरिएंटेशन, जागरूकता सेमिनार, प्रशिक्षण, क्विज, निबंध एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित करने, RTI हेल्प डेस्क स्थापित करने और वार्षिक RTI अवेयरनेस वीक मनाने का भी सुझाव दिया गया.