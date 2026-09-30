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भाजपा प्रभारी भाटिया बोले- राजस्थान में इस बार टूटेगा सरकार बदलने का ट्रेंड, पंचायत चुनाव में भी बेहतर करेगी पार्टी

अलवर में भाटिया का स्वागत करते भाजपा कार्यकर्ता ( ETV Bharat Jaipur )

अलवर: भाजपा के प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया ने कहा कि चुनाव में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. पंचायत चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर काम करना होगा. गांवों में भाजपा की सरकार बनना जरूरी है. संगठन की ताकत से पंचायत चुनाव में बेहतर परिणाम का भरोसा है. कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप को झूठा बताते बोले- जहां कांग्रेस जीतती है, वहां प्रक्रिया सही और जहां हारती है, वहां वोट चोरी का राग क्यों अलापने लगते हैं. भाटिया ने कहा कि इस बार राज्य में हर बार सरकार बदलने का ट्रेंड चेंज होगा और भाजपा सरकार रिपीट करेगी. वे बुधवार को यहां भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे.