मनोहरपुर बस हादसे पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया प्रसंज्ञान, अधिकारियों से मांगा जवाब

जस्टिस जीआर मूलचंदानी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: मनोहरपुर थाना इलाके में एक बस के हाईटेंशन लाइन छूने से लगी आग के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रसंज्ञान लिया है. आयोग ने परिवहन आयुक्त, जयपुर पुलिस कमिश्नर, जयपुर जिला कलेक्टर, DTO और CFO को नोटिस जारी कर 14 नवंबर तक घटना की तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं. आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने नोटिस में यात्री वाहनों में सुरक्षा मापदंडों की पालना करवाने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने अपने नोटिस में मार्ग पर चल रही ऐसी खतरनाक बसों पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने इसके साथ ही घटना में मृतकों और घायलों के परिजनों को उचित मुआवजा देने और घायलों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. मूलचंदानी ने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटना न हो, इसको लेकर विभाग सुनिश्चित करें. इस तरह की घटनाएं दर्दनाक हैं, पुनरावृत्ति न हो. आयोग ने 14 नवंबर तक परिवहन आयुक्त, जयपुर पुलिस कमिश्नर, जयपुर जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, चीफ फायर ऑफिसर से तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ पत्रावली पेश करने को कहा है. पढ़ें: जयपुर में दर्दनाक हादसा, यूपी से आ रही बस में दौड़ा करंट, दो की मौत, कई झुलसे