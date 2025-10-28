मनोहरपुर बस हादसे पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया प्रसंज्ञान, अधिकारियों से मांगा जवाब
मनोहरपुर बस हादसे को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रसंज्ञान लेकर परिवहन आयुक्त सहित चार अधिकारियों से जवाब मांगा है.
Published : October 28, 2025 at 8:05 PM IST
जयपुर: मनोहरपुर थाना इलाके में एक बस के हाईटेंशन लाइन छूने से लगी आग के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रसंज्ञान लिया है. आयोग ने परिवहन आयुक्त, जयपुर पुलिस कमिश्नर, जयपुर जिला कलेक्टर, DTO और CFO को नोटिस जारी कर 14 नवंबर तक घटना की तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं.
आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने नोटिस में यात्री वाहनों में सुरक्षा मापदंडों की पालना करवाने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने अपने नोटिस में मार्ग पर चल रही ऐसी खतरनाक बसों पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने इसके साथ ही घटना में मृतकों और घायलों के परिजनों को उचित मुआवजा देने और घायलों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. मूलचंदानी ने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटना न हो, इसको लेकर विभाग सुनिश्चित करें. इस तरह की घटनाएं दर्दनाक हैं, पुनरावृत्ति न हो. आयोग ने 14 नवंबर तक परिवहन आयुक्त, जयपुर पुलिस कमिश्नर, जयपुर जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, चीफ फायर ऑफिसर से तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ पत्रावली पेश करने को कहा है.
हादसे का कारण: परिवहन विभाग की ओर से मनोहरपुर बस हादसे की जांच में यह बात सामने आई है कि जिस रास्ते से मजदूरों से भरी बस गुजर रही थी, वह कोई आम सड़क नहीं था, बल्कि खेतों और ईंट-भट्टों तक जाने वाला कच्चा मार्ग था. यह रास्ता सामान्य यातायात के लिए निर्धारित नहीं होता और ऐसे मार्गों पर सुरक्षा मानकों का पालन करना भी मुश्किल होता है. इसी कारण बड़े वाहनों के गुजरने के दौरान हादसों की संभावना बढ़ जाती है. बिजली लाइन की ऊंचाई को लेकर भी जांच में अहम खुलासा हुआ है.
बस में थे सिलेंडर: डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों को बस में लाया जा रहा था. बस के ऊपर घरेलू सामान और दो एलपीजी सिलेंडर भी थे. हादसे में एक सिलेंडर फटा भी है. हाई-टेंशन लाइन के नीचे से बस के गुजरने के दौरान यह हादसा हुआ. पूरी घटना को लेकर तथ्यात्मक जांच करवाई जा रही है. कहां-क्या लापरवाही हुई, इसकी जांच करवाई जा रही है.