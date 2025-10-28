ETV Bharat / state

मनोहरपुर बस हादसे पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया प्रसंज्ञान, अधिकारियों से मांगा जवाब

मनोहरपुर बस हादसे को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रसंज्ञान लेकर परिवहन आयुक्त सहित चार अधिकारियों से जवाब मांगा है.

State Human Rights Commission
जस्टिस जीआर मूलचंदानी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 28, 2025 at 8:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: मनोहरपुर थाना इलाके में एक बस के हाईटेंशन लाइन छूने से लगी आग के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रसंज्ञान लिया है. आयोग ने परिवहन आयुक्त, जयपुर पुलिस कमिश्नर, जयपुर जिला कलेक्टर, DTO और CFO को नोटिस जारी कर 14 नवंबर तक घटना की तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं.

आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने नोटिस में यात्री वाहनों में सुरक्षा मापदंडों की पालना करवाने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने अपने नोटिस में मार्ग पर चल रही ऐसी खतरनाक बसों पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने इसके साथ ही घटना में मृतकों और घायलों के परिजनों को उचित मुआवजा देने और घायलों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. मूलचंदानी ने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटना न हो, इसको लेकर विभाग सुनिश्चित करें. इस तरह की घटनाएं दर्दनाक हैं, पुनरावृत्ति न हो. आयोग ने 14 नवंबर तक परिवहन आयुक्त, जयपुर पुलिस कमिश्नर, जयपुर जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, चीफ फायर ऑफिसर से तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ पत्रावली पेश करने को कहा है.

पढ़ें: जयपुर में दर्दनाक हादसा, यूपी से आ रही बस में दौड़ा करंट, दो की मौत, कई झुलसे

हादसे का कारण: परिवहन विभाग की ओर से मनोहरपुर बस हादसे की जांच में यह बात सामने आई है कि जिस रास्ते से मजदूरों से भरी बस गुजर रही थी, वह कोई आम सड़क नहीं था, बल्कि खेतों और ईंट-भट्टों तक जाने वाला कच्चा मार्ग था. यह रास्ता सामान्य यातायात के लिए निर्धारित नहीं होता और ऐसे मार्गों पर सुरक्षा मानकों का पालन करना भी मुश्किल होता है. इसी कारण बड़े वाहनों के गुजरने के दौरान हादसों की संभावना बढ़ जाती है. बिजली लाइन की ऊंचाई को लेकर भी जांच में अहम खुलासा हुआ है.

बस में थे सिलेंडर: डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों को बस में लाया जा रहा था. बस के ऊपर घरेलू सामान और दो एलपीजी सिलेंडर भी थे. हादसे में एक सिलेंडर फटा भी है. हाई-टेंशन लाइन के नीचे से बस के गुजरने के दौरान यह हादसा हुआ. पूरी घटना को लेकर तथ्यात्मक जांच करवाई जा रही है. कहां-क्या लापरवाही हुई, इसकी जांच करवाई जा रही है.

TAGGED:

MANOHARPUR BUS ACCIDENT
JAIPUR BUS FIRE
JUSTICE GR MOOLCHANDANI
STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इन राज्यों में आज से शुरू हो रहा SIR का दूसरा फेज, विपक्षी नेताओं के हमले शुरू

चक्रवात मोंथा: तूफान, भारी बारिश के चलते दर्जनों ट्रेनें रद्द, फ्लाइट के लिए एडवाइजरी जारी

टैलेंट हंट के जरिए कांग्रेस तलाशेगी कुशल वक्ता व प्रवक्ता, अगले माह होगा आगाज

पुष्कर मेला 2025: दो रुपये की मजदूरी से राष्ट्रपति पदक तक, जानिए एक साधारण नगाड़ा वादक की असाधारण यात्रा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.