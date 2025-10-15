ETV Bharat / state

फिरोजाबाद एनकाउंटर पर सवाल, मारा गया नरेश हथकड़ी में था तो हथियार कैसे पाया?

लखनऊः फिरोजाबाद जिले में हुए एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो गए हैं, जिसमें 50 हजार रुपये इनामी बदमाश नरेश पंडित को मार गिराया था. एनकाउंटर के मामले की जांच राज मानवाधिकार आयोग ने करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही मुठभेड़ की जांच से संबंधित सभी साक्ष्य मांगे हैं.

दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए राज्य मानवाधिकार में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने अपनी शिकायत में मुठभेड़ को मानवाधिकार का उल्लंघन बताते हुए पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की थी. इसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग ने 5 अक्टूबर को फिरोजाबाद में हुए मुठभेड़ की जांच बैठा दी है. इस मुठभेड़ में नरेश पंडित की गोली लगने से मौत हो गई थी. जिसे पुलिस हथकड़ी माल बरामदगी के लिए ले जा रही थी. फर्रुखाबाद एसएसपी सौरव दीक्षित ने दावा किया था कि मुठभेड़ के दौरान एएसपी अनुज चौधरी की बुलेटप्रूफ जैकेट पर गोली लगी. रामगढ़ थाने के SHO गोली लगने से घायल हो गए थे.

गजेंद्र सिंह यादव ने शिकायत में कहा है कि आरोपी हथकड़ी में था और उसके पास कोई फोन नहीं था. ऐसे में हथियार प्राप्त करने की स्थिति संदिग्ध है. आरोपी के हथियार और पुलिस जैकेट की फॉरेंसिक जांच अनिवार्य की जाए. पुलिस अधिकारियों के पूर्व मुठभेड़ रिकॉर्ड की भी जांच हो, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह कार्रवाई पूर्व नियोजित या वाहवाही के लिए तो नहीं थी. राज्य मानवाधिकार आयोग ने शिकायत को गंभीर प्रकृति का मानते हुए जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ को निर्देश दिया है कि कि वे मामले की विस्तृत जांच कर 3 दिसंबर 2025 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें. आयोग ने आदेश दिया कि यह मामला 4 दिसंबर 2025 को विचारार्थ सूचीबद्ध किया जाएगा. शिकायतकर्ता डॉ. गजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि यह मामला केवल एक व्यक्ति की मौत का नहीं है, बल्कि पुलिस जवाबदेही और मानवाधिकार पारदर्शिता का प्रश्न है. जब कोई व्यक्ति हथकड़ी में हो, तो उसकी मृत्यु की पूरी वैज्ञानिक जांच आवश्यक है.

