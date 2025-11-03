JOA IT के लिए अलग से कैडर बनाने को मिली मंजूरी, HPRCA के जरिए होगी पदों पर भर्ती
हिमाचल सरकार ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के लिए एक अलग कैडर बनाने को मंजूरी दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 3, 2025 at 4:05 PM IST
शिमला: राज्य सरकार ने एक ट्रांसपेरेंट, मेरिट-बेस्ड और यूनिफॉर्म रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं. अलग-अलग सरकारी डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स के इंटर-डिपार्टमेंटल ट्रांसफर और सही तरीके से डिप्लॉयमेंट पक्का करने के लिए, डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के तहत जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के लिए एक अलग कैडर बनाने को मंजूरी दी गई है.
इस पहल का मकसद सरकारी डिपार्टमेंट के सुचारू कामकाज के लिए ट्रांसपेरेंसी और जरूरत के हिसाब से स्टाफ डिप्लायमेंट पक्का करना है. सरकार ने शुरू में स्टेट कैडर में जॉब ट्रेनी के तौर पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 300 पद बनाए हैं. ये पद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के जरिए लागू रिजर्वेशन रोस्टर के हिसाब से भरे जाएंगे.
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, 'डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के तौर पर काम करेगा और अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, सर्विस रिकॉर्ड के मेंटेनेंस और ह्यूमन रिसोर्स डेटा मैनेजमेंट की देखरेख करेगा. इन कर्मचारियों का रोजाना का सुपरविजन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और अटेंडेंस मॉनिटरिंग उन डिपार्टमेंट हेड के पास होगी, जहां वे पोस्टेड हैं. डायरेक्टरेट राज्य सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले सीनियरिटी के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर कैडर सीनियरिटी बनाए रखेगा'.
प्रवक्ता ने कहा, सरकार एडवाइजरी डिपार्टमेंट्स के साथ सलाह करके भर्ती और एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) बनाएगी. ये प्रोसीजर इन पोस्ट्स को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने से पहले अपॉइंटमेंट, कंट्रोलिंग और डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज के साथ-साथ भर्ती, पोस्टिंग और रिपोर्टिंग प्रोसीजर को डिफाइन करेंगे. कैडर कैपेसिटी, पोस्टिंग और सर्विस रिकॉर्ड की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए NIC के जरिए एक सेंट्रलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (HRMIS) भी डेवलप किया जाएगा. यह सिस्टम अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में मैनपावर की समय पर तैनाती सुनिश्चित करेगा और युवाओं को ट्रांसपेरेंट और कुशल तरीके से बेहतर नौकरी के मौके भी देगा.
