राज्य में अवैध इमारतों को रेगुलर करने का अभियान अधर में लटका, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने में जुटी सरकार
राज्य सरकार ने अवैध इमारतों को रेगुलर करने के लिए जो बिल्डिंग रेगुलराइजेशन स्कीम शुरू की थी. उसे फिर रोक दिया गया है.
Published : July 27, 2026 at 6:20 PM IST
रांचीः बिना स्वीकृत नक्शे के बने भवनों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई भवन नियमितीकरण योजना एक बार फिर अधर में लटक गई है. काफी जद्दोजहद के बाद इसकी शुरुआत पिछले दिनों की गई थी. Building Plan Approval Management System (BPAMS) पोर्टल के माध्यम से 60 दिनों तक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया हुई जिसमें 4515 आवेदन दाखिल किए गए. इसमें सर्वाधिक रांची के 1656 आवेदन सरकार को प्राप्त हुए.
G+5 भवन को नियमित करने का आग्रह किया गया था
सरकार की तैयारी उस समय धरी की धरी रह गई जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के अवैध भवन को नियमित करने पर रोक लगा दी. ऐसे में सरकार न्यायालय के आदेश का अध्ययन कर कोई बीच का रास्ता निकालने में जुटी है. झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन आदित्य मलहोत्रा कहते हैं कि सरकार के प्रावधान में बदलाव की मांग चैंबर द्वारा पिछले दिनों की गई थी जिसमें बगैर नक्शे के बने G+5 भवन को नियमित करने का आग्रह किया गया था. उन्होंने कहा कि इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, जिसका अध्ययन विधि विभाग द्वारा किया जा रहा है.
अनाधिकृत भवनों के नियमितीकरण के लिए किया था प्रावधान
राज्य में बिना नक्शा पास करीब सात लाख भवन हैं, जिनके मालिकों के लिए सरकार ने विशेष प्रावधान करते हुए नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की. इसके तहत निर्धारित शुल्क देकर अधिकतम 300 वर्ग मीटर और G+2 के साथ 10 मीटर तक उंचे भवन को नियमित किए जाने की तैयारी की गई. इसके लिए 60 दिनों के अंदर प्राप्त आवेदन पर छह महीने के भीतर निर्णय लिए जाने की घोषणा की गई थी.
सरकार द्वारा इसकी ऑनलाइन आवेदन लेने की शुरुआत 26 जून से की गई थी. योजना के तहत आवासीय भवन के लिए 10 हजार रुपये और व्यावसायिक भवन के लिए 20 हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया था. इसके बाद भवन के क्षेत्रफल और अन्य मानकों के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई थी.
यह भी पढ़ें:
कोडरमा में सरकारी जमीन का अतिक्रमणः बिना नक्शा के हो रहा अवैध निर्माण!
रांची का खंडहर स्कूल! जर्जर भवन, जहरीले सांप और एक शिक्षक के भरोसे 95 बच्चों की पढ़ाई
अवैध भवन को नियमित करने में जुटी हेमंत सरकार, नगर विकास मंत्री ने पोर्टल किया लॉन्च, 60 दिनों के अंदर कर सकते हैं आवेदन