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राज्य में अवैध इमारतों को रेगुलर करने का अभियान अधर में लटका, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने में जुटी सरकार

रांचीः बिना स्वीकृत नक्शे के बने भवनों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई भवन नियमितीकरण योजना एक बार फिर अधर में लटक गई है. काफी जद्दोजहद के बाद इसकी शुरुआत पिछले दिनों की गई थी. Building Plan Approval Management System (BPAMS) पोर्टल के माध्यम से 60 दिनों तक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया हुई जिसमें 4515 आवेदन दाखिल किए गए. इसमें सर्वाधिक रांची के 1656 आवेदन सरकार को प्राप्त हुए.

G+5 भवन को नियमित करने का आग्रह किया गया था

सरकार की तैयारी उस समय धरी की धरी रह गई जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के अवैध भवन को नियमित करने पर रोक लगा दी. ऐसे में सरकार न्यायालय के आदेश का अध्ययन कर कोई बीच का रास्ता निकालने में जुटी है. झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन आदित्य मलहोत्रा कहते हैं कि सरकार के प्रावधान में बदलाव की मांग चैंबर द्वारा पिछले दिनों की गई थी जिसमें बगैर नक्शे के बने G+5 भवन को नियमित करने का आग्रह किया गया था. उन्होंने कहा कि इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, जिसका अध्ययन विधि विभाग द्वारा किया जा रहा है.

जानकारी देते झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष (Etv Bharat)

अनाधिकृत भवनों के नियमितीकरण के लिए किया था प्रावधान