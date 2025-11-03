ETV Bharat / state

फलोदी हादसा: मुआवजे की घोषणा, मृतक के आश्रितों को 10-10 लाख आर्थिक सहायता, धरना समाप्त

प्रभारी मंत्री पहुंचे जोधपुर और ली घटना की पूरी जानकारी. बोले-जैसलमेर बस हादसे की तरह ही यहां मुआवजा दिया जाएगा.

People protesting in Jodhpur demanding compensation
जोधपुर में मुआवजे की मांग लेकर धरना देते लोग (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 3, 2025 at 10:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: राज्य सरकार ने फलोदी बस हादसे के पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया. हर मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा. हादसे की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रभारी और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सुबह जोधपुर पहुंचे थे. प्रभारी मंत्री ने जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल से घटना की जानकारी ली और फलोदी प्रशासन से बात की.

धरना समाप्त , अधिकतम 25 लाख मुआवजा: प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि जैसलमेर बस हादसे की तरह ही यहां मुआवजा दिया जाएगा. जिला प्रशासन की ओर से धरना स्थल पहुंचे रसद अधिकारी अंजुम ताहिर समा ने बताया कि प्रत्येक मृतक को दस-लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा. तीन या अधिक मृतक एक ही परिवार के होने पर अधिकतम 25 लाख रुपए दिए जाएंगे. गंभीर घायलों को 2 लाख और सामान्य घायल को 1 लाख दिए जाएंगे. सरकार ने घटना की जांच की घोषणा की. इसके साथ ही अस्पताल मोर्चरी के बाहर धरना समाप्त हो गया. कांग्रेस नेता करण सिंह उचियारड़ा ने कहा कि हम सरकार की मांग से सहमत है, लेकिन सरकार ने इसमें देरी की.

फलोदी हादसे पर बोले... (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: फलोदी हादसे के बाद मृतकों के परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे, सूरसागर विधायक ने भी मौके पर बिताई रात

इससे पहले सर्किट हाउस में मीडिया से मंत्री दिलावर ने कहा कि सारी मांगें कभी किसी की मानी नहीं गई है, लेकिन सरकार वाजिब मांगें जरूर मानेगी. मंत्री ने दुर्घटना के कारणों की जांच कराने की बात कही. दिलावर ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों के प्रति सरकार संवेदनशील है. सरकार पीड़ित परिवारों की यथोचित मदद को प्रतिबद्ध है.

ये हो सकता कारण: शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि खड़े ट्रोले में गाड़ी घुस गई. ड्राइवर को झपकी भी आ सकती है. खड़ी गाड़ी में जाकर गाड़ी घुसने पर सामान्यत ड्राइवर को झपकी आना कारण सामने आता है. हाईवे पर सड़क पर ट्रोले के खड़े होने से दुर्घटना की बात पर दिलावर ने कहा कि यह जांच का विषय है. हमारे अधिकारी इसकी जांच करेंगे. भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसे लेकर काम किया जाएगा.

protest ended after the announcement of compensation
मुआवजे की घोषणा के बाद धरना समाप्त (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें:फलोदी हादसा: एकादशी पर कोलायत स्नान करने गए थी बस्ती की महिलाएं, घरों में मचा कोहराम

15 की मौत: रविवार शाम के हादसे में 10 महिलाओं समेत 15 लोगों की मौत हुई. 15 शव महात्मा गांधी अस्पताल और एम्स की मोर्चरी में रखे हैं. रविवार आधी रात बाद महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी पर कांग्रेस नेता करण सिंह उचियारड़ा समेत अन्य लोगों की मौजूदगी में परिजनों ने मृतक परिवार को 25-25 लाख रुपए और एक सदस्य को नौकरी और घायलों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग लेकर धरना शुरू किया. लोग मोर्चरी के बाहर सड़क पर बैठ गए.

पूर्व सीएम आएंगे : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सोमवार को जोधपुर आने की संभावना है. उन्होंने पटना के आज सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए. हादसे के शिकार 15 में से 14 मृतक माली समाज से आते हैं. माना जा रहा है कि पूर्व सीएम मृतकों के अंतिम संस्कार के समय जोधपुर पहुंच सकते हैं.

TAGGED:

DECLARATION OF COMPENSATION
FINANCIAL ASSISTANCE VICTIM FAMILY
फलोदी में भीषण सड़क हादसा
MAXIMUM COMPENSATION OF 25 LAKH RS
PHALODI BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

डेढ़ साल, तीन फाइनल, तीन ट्रॉफी, भारत ने तीनों बार दक्षिण अफ्रीका को धोया

वर्ल्ड चैंपियन भारत पर हुई पैसों की बरसात, दक्षिण अफ्रीका हार के बाद भी हुआ मालामाल, जानिए किसे मिले कितने करोड़?

तीरंदाजी के नेशनल प्लेयर की ट्रेन के नीचे आने से मौत, कोटा जंक्शन पर हुआ हादसा

जूली का आरोप, हमने किया 80 लाख पशुओं का बीमा, बीजेपी ने डिटेल हटाई, फिर किया 20 लाख का रजिस्ट्रेशन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.