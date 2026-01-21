ETV Bharat / state

दिलावर बोले- चिह्नित किए गए चारागाह भूमि के 200 बड़े अतिक्रमी, मार्केट वैल्यू से किराया वसूल करेगी सरकार

पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि राजस्थान में 200 बड़े अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं. सरकार इसे बचाने के लिए अभियान चलाएगी.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 21, 2026 at 2:03 PM IST

Updated : January 21, 2026 at 2:26 PM IST

कोटा: राज्य सरकार चारागाह भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए अभियान चलाने वाली है और इसके लिए अतिक्रमियों को चिह्नित भी किया जा रहा है. सबसे पहले बड़े अतिक्रमियों को चिह्नित किया गया है, जिन्होंने 100 से लेकर 500 बीघा तक का अतिक्रमण किया हुआ है. इनसे किराया वसूलने की योजना है. यह किराया ही करोड़ों रुपए तक पहुंच जाएगा, क्योंकि लंबे समय से अतिक्रमी इन जगहों पर जमे हुए हैं.

प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है. जब चारागाह भूमि पर गायों का चराना बंद हो गया, तब लोगों ने उस पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया. बड़े स्तर पर अतिक्रमण हो गए हैं. अब गांवों में चारागाह भूमि नहीं बची है, तो गायों को कहां चराया जाए? यह समस्या बनी हुई थी और लोग भी इसकी मांग कर रहे थे.

उन्होंने बताया कि राजस्थान में श्री गोवर्धन गांव ग्वाल योजना के तहत गोवंश संरक्षण का अभियान शुरू किया जा रहा है. ऐसे में चारागाह भूमि पर गौवंश को चराने की व्यवस्था की जा रही है. इसी को लेकर अभियान चला कर अब चारागाह भूमि को खाली कराया जाएगा. कानून का भी सहारा लिया जाएगा.

कानून जिस तरह की अनुमति देता है, पूरी सख्ती करते हुए हम चारागाह भूमि को छुड़ाने का प्रयास करेंगे. लगभग 200 लोगों को राजस्थान में चिह्नित किया है, जिन्होंने 100, 200 और 500 बीघा तक कब्जा किए हुए हैं. उनसे मार्केट वैल्यू के अनुसार किराया वसूल करने वाले हैं. नोटिस देकर वसूली करेंगे. उनका मानना था कि बड़े अतिक्रमी स्वतः ही चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटा लेंगे. यह राजस्थान भर में अभियान चलेगा.

रामगंजमंडी में होगी गौ कथा: दिलावर ने कहा कि 22 जनवरी से रामगंजमंडी में गौ माता महोत्सव राम कथा आयोजित की जा रही है. इसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र शास्त्री कथा करेंगे. कार्यक्रम का नाम भी श्री गौ माता महोत्सव रखा गया है, क्योंकि यह सारा कार्यक्रम गौ माता के संरक्षण के लिए है. प्राचीन काल में गौ माता को ग्वाल चराने जाते थे और इस व्यवस्था को हम दोबारा लागू करने वाले हैं. श्री गौ माता महोत्सव के दौरान ही श्री गोवर्धन गांव ग्वाल योजना शुरू की जाएगी.

मंत्री ने कहा कि गौ माता को खुला छोड़ दिया है और इस कारण कई तस्कर गौ माता को उठाकर ले जाते हैं, उन्हें मार कर खा जाते हैं. इसी तरह से सड़क पर बैठने पर दुर्घटनाएं होती हैं, तो भी उनकी मौत हो जाती है. वे बोले- जिस तरह से प्राचीन काल में गायों को सुबह चराने के लिए ले जाया जाता था, वैसी ही व्यवस्था हम करने वाले हैं. जिसके तहत गांव के बेसहारा मवेशियों को चराने के लिए एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई जाएगी.

