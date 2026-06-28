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शिक्षा में 318 करोड़ के जनसहयोग को मिलेगी पहचान, कल 276 भामाशाह और प्रेरक होंगे सम्मानित

राज्य सरकार 154 भामाशाह और 23 एनआरआई दानदाता का करेगी सम्मान.

Photo: Shiksha Sankul, Jaipur
फोटो: जयपुर स्थित शिक्षा संकुल (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 28, 2026 at 2:36 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: शिक्षा के क्षेत्र में जनसहभागिता को पहचान देने वाले प्रदेश के 276 से ज्यादा भामाशाह, प्रेरक और प्रवासी भारतीय (एनआरआई) दानदाताओं का राज्य सरकार सम्मान करेगी. 29 जून को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 30वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह-2026 में स्कूलों के विकास में योगदान देने वाले भामाशाहों का सम्मान किया जाएगा. वर्ष 2025-26 के दौरान शिक्षा के विकास के लिए भामाशाहों से 318 करोड़ रुपए का सहयोग मिला है.

सरकारी स्कूल भवन निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, भूमि उपलब्ध कराने और अन्य भौतिक संसाधनों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 154 भामाशाह और 23 एनआरआई दानदाता को राज्य सरकार सम्मानित करेगी. इन्हें प्रेरित करने वाले 99 प्रेरकों को भी सरकार से सम्मान प्राप्त होगा. सोमवार को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और डॉ. प्रेमचंद बैरवा खुद इन भामाशाहों और प्रेरकों का उत्साह बढ़ाएंगे.

पढ़ें:भामाशाह सम्मान समारोह में भजनलाल का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोले–अब राजनीति में जादू नहीं, सिर्फ मेहनत और ईमानदारी

शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने बताया कि ये आयोजन शिक्षा के विकास में समाज की सहभागिता, सहयोग और उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. भामाशाहों के सहयोग से स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ है. छात्रों के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करने में योगदान मिला है. इन भामाशाहों से वित्त वर्ष 2025-26 में 318 करोड़ रुपए का सहयोग मिला है. समारोह के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सहयोगियों को सम्मानित कर समाज में शिक्षा के प्रति सकारात्मक संदेश देने के साथ जनसहयोग की भावना को और अधिक सशक्त किया जाएगा.

शिक्षा विभाग का भामाशाह सम्मान 2026

  • 29 जून 2026 को होगा आयोजन
  • 1 करोड़ या उससे अधिक के दान पर शिक्षा विभूषण सम्मान
  • 30 लाख रुपए से 1 करोड़ से कम के दान पर शिक्षा-भूषण सम्मान
  • 1 लाख से अधिक और 30 लाख से कम के दान पर शिक्षा श्री सम्मान (जिला स्तरीय)
  • 50 लाख या उससे अधिक के कार्य के लिए प्रेरित करने वालों को राज्य स्तरीय प्रेरक सम्मान
  • 5 लाख से 50 लाख तक के कार्य के लिए प्रेरित करने वालों को जिला स्तरीय प्रेरक सम्मान

प्रोत्साहन का माध्यम: राज्य सरकार का मानना है कि भामाशाह सम्मान समारोह केवल दानदाताओं का सम्मान नहीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने का सशक्त माध्यम भी है. विभाग को उम्मीद है कि ऐसे आयोजनों से समाज के ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी स्कूलों के विकास से जुड़ेंगे और प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सहयोग की ये परंपरा आगे भी लगातार मजबूत होती रहेगी.

पढ़ें: राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 28 को, 135 भामाशाहों और 91 प्रेरकों को किया जाएगा सम्मानित

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CEREMONY ON JUNE 29
276 PHILANTHROPISTS TO BE HONOURED
शिक्षा के क्षेत्र में जनसहभागिता
CEREMONY AT BIRLA AUDITORIUM
BHAMASHAH AWARD CEREMONY 2026

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