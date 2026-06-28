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शिक्षा में 318 करोड़ के जनसहयोग को मिलेगी पहचान, कल 276 भामाशाह और प्रेरक होंगे सम्मानित

जयपुर: शिक्षा के क्षेत्र में जनसहभागिता को पहचान देने वाले प्रदेश के 276 से ज्यादा भामाशाह, प्रेरक और प्रवासी भारतीय (एनआरआई) दानदाताओं का राज्य सरकार सम्मान करेगी. 29 जून को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 30वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह-2026 में स्कूलों के विकास में योगदान देने वाले भामाशाहों का सम्मान किया जाएगा. वर्ष 2025-26 के दौरान शिक्षा के विकास के लिए भामाशाहों से 318 करोड़ रुपए का सहयोग मिला है.

सरकारी स्कूल भवन निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, भूमि उपलब्ध कराने और अन्य भौतिक संसाधनों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 154 भामाशाह और 23 एनआरआई दानदाता को राज्य सरकार सम्मानित करेगी. इन्हें प्रेरित करने वाले 99 प्रेरकों को भी सरकार से सम्मान प्राप्त होगा. सोमवार को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और डॉ. प्रेमचंद बैरवा खुद इन भामाशाहों और प्रेरकों का उत्साह बढ़ाएंगे.

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शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने बताया कि ये आयोजन शिक्षा के विकास में समाज की सहभागिता, सहयोग और उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. भामाशाहों के सहयोग से स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ है. छात्रों के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करने में योगदान मिला है. इन भामाशाहों से वित्त वर्ष 2025-26 में 318 करोड़ रुपए का सहयोग मिला है. समारोह के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सहयोगियों को सम्मानित कर समाज में शिक्षा के प्रति सकारात्मक संदेश देने के साथ जनसहयोग की भावना को और अधिक सशक्त किया जाएगा.