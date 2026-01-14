आदेश का क्यों नहीं हो रहा पालन, चाइनीज मांझा के निर्माण और खरीद-फरोख्त को बैन करे सरकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के लोगों द्वारा दायर की गई जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दिए निर्देश
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 14, 2026 at 9:03 PM IST
प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चाइनीज मांझा के निर्माण और खरीद फरोख्त को सख्ती से प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि यह मानव ही नहीं पक्षियों के लिए घातक है. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने जौनपुर के अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव व दो अन्य की जनहित याचिका पर दिया है. कोर्ट ने कहा कि 2015 में चाइनीज मांझा पर प्रतिबंध के निर्देश दिए गए थे, जिसका पालन नहीं किया गया और याचिकाएं दाखिल हो रही हैं. यह याचिका जौनपुर में चाइनीज मांझा से हुई घटनाओं को लेकर दाखिल की गई थी.
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जौनपुर समेत पूरे प्रदेश में चाइनीज मांझा के निर्माण, बिक्री व उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए. पहले भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और पूर्व के आदेश पालन के लिए राज्य सरकार बाध्य है. जब भी पतंग उड़ाना अपने चरम पर हो तब, राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि चाइनीज मांझा का निर्माण, उपभोग व बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए. क्योंकि यह मनुष्य व पक्षियों के जीवन के लिए संकटमय है.
याचियों की ओर से अधिवक्ता शिवा प्रिया प्रसाद ने कहा कि चाइनीज मांझा बनाने के लिए जिस धागे, शीशे के पाउडर व गोंद इत्यादि पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, वे इसे रेजर के ब्लेड की तरह तेज धार वाला बना देते हैं, जो शरीर के किसी भी हिस्से को कपड़ा पहनने के बावजूद काट सकती है. इससे मानव जीवन, जानवरों, पक्षियों का जीवन लगातार संकट में बना हुआ है और लोग घायल हो रहे हैं. यह मांझा जानलेवा है.
अपनी बच्ची को स्कूल से छोड़कर आ रहे अध्यापक संदीप तिवारी की शास्त्री ब्रिज पर चाइनीज मांझा से गला कटने से मृत्यु हो गई थी. हाईकोर्ट ने 19 नवंबर 2015 को एक जनहित याचिका में राज्य सरकार को आदेश दिया था कि प्रदेश के सभी जिले के कलेक्टर को निर्देश देकर चाइनीज मांझा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए लेकिन आदेश के बावजूद जिले में बिक्री व उपभोग जारी रहा. अध्यापक के अलावा उत्तम दुबे की भी चाइनीज मांझा से गला कटने मौत हुई थी.
