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CCL गिरिडीह का घाटा हुआ कम, राज्य सरकार को दिए 50 करोड़ राजस्व

गिरिडीह: सीसीएल की गिरिडीह एरिया के घाटे में कमी आयी है. 2024-25 वित्तीय वर्ष में गिरिडीह कोलियरी जहां 65 करोड़ रूपये घाटे पर चल रही थी. वहीं 2025-26 में घाटा कम हुआ है. अब यह प्रक्षेत्र 65 से 60 करोड़ के घाटे पर आ गया है. साल 2025-26 में सीसीएल गिरिडीह ने राज्य सरकार को 50 करोड़ रूपये राजस्व का भुगतान किया गया है.

यह जानकारी सीसीएल गिरिडीह एरिया के महाप्रबंधक गिरीश कुमार राठौर ने दी है. उन्होंने बताया कि कबरीबाद एवं ओपनकास्ट माइंस से वित्तीय वर्ष 2026-27 में 13 लाख टन कोयला उत्पादन करने का प्रयास किया जायेगा. उन्होंने आगे कहा कि 13 लाख टन कोयला उत्पादन करने पर यह प्रक्षेत्र 10 करोड़ मुनाफा में आ जायेगा. वैसे कबरीबाद माइंस को पांच लाख टन एवं गिरिडीह ओपेनकास्ट परियोजना को एक लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य मिला है.

जानकारी देते जीएम गिरीश कुमार राठौड़ (Etv bharat)

ओसीपी की निविदा पूरी जल्द शुरू होगा माइंस

जीएम ने बताया कि गिरिडीह ओपनकास्ट परियोजना चालू करने के लिए निविदा पूरी हो चुकी है. कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जामनगर को अप्रैल माह से कार्य शुरू करना है. इस खदान के चालू होने से क्षेत्र में उत्पादन और प्रेषण दोगुणा हो जायेगा और सेंट्रलपीट साइडिंग से गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बीच की रेल लाइन को 3.65 करोड़ रूपये में मरम्मत का कार्य रेलवे की मदद से पूरा किया जा रहा है. अब यह रेलवे लाइन सभी मौसम में कोयला प्रेषण के लिए तैयार रहेगा.

सबसे बड़े सोलर प्लांट की परियोजना भी हो रही है तैयार