CCL गिरिडीह का घाटा हुआ कम, राज्य सरकार को दिए 50 करोड़ राजस्व

CCL गिरिडीह का घाटा हुआ कम, राज्य सरकार को दिए 50 करोड़ राजस्व
गिरिडीह कोलियरी ने पिछले वित्तीय वर्ष में बेहतरीन प्रदर्शन किया है
Published : April 1, 2026 at 8:44 PM IST
गिरिडीह: सीसीएल की गिरिडीह एरिया के घाटे में कमी आयी है. 2024-25 वित्तीय वर्ष में गिरिडीह कोलियरी जहां 65 करोड़ रूपये घाटे पर चल रही थी. वहीं 2025-26 में घाटा कम हुआ है. अब यह प्रक्षेत्र 65 से 60 करोड़ के घाटे पर आ गया है. साल 2025-26 में सीसीएल गिरिडीह ने राज्य सरकार को 50 करोड़ रूपये राजस्व का भुगतान किया गया है.
यह जानकारी सीसीएल गिरिडीह एरिया के महाप्रबंधक गिरीश कुमार राठौर ने दी है. उन्होंने बताया कि कबरीबाद एवं ओपनकास्ट माइंस से वित्तीय वर्ष 2026-27 में 13 लाख टन कोयला उत्पादन करने का प्रयास किया जायेगा. उन्होंने आगे कहा कि 13 लाख टन कोयला उत्पादन करने पर यह प्रक्षेत्र 10 करोड़ मुनाफा में आ जायेगा. वैसे कबरीबाद माइंस को पांच लाख टन एवं गिरिडीह ओपेनकास्ट परियोजना को एक लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य मिला है.
ओसीपी की निविदा पूरी जल्द शुरू होगा माइंस
जीएम ने बताया कि गिरिडीह ओपनकास्ट परियोजना चालू करने के लिए निविदा पूरी हो चुकी है. कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जामनगर को अप्रैल माह से कार्य शुरू करना है. इस खदान के चालू होने से क्षेत्र में उत्पादन और प्रेषण दोगुणा हो जायेगा और सेंट्रलपीट साइडिंग से गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बीच की रेल लाइन को 3.65 करोड़ रूपये में मरम्मत का कार्य रेलवे की मदद से पूरा किया जा रहा है. अब यह रेलवे लाइन सभी मौसम में कोयला प्रेषण के लिए तैयार रहेगा.
सबसे बड़े सोलर प्लांट की परियोजना भी हो रही है तैयार
महाप्रबंधक ने कहा कि झारखंड के सबसे बड़े सोलर प्लांट के लिए भूमि चिन्हित करके 100-150 मेगावाट सोलर प्लांट लगाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सीएमपीडीआई के द्वारा बनाई जा रही है. इसका कार्य अगले वर्ष से शुरू होने की संभावना है. इस परियोजना में लगभग 800 करोड़ रूपये खर्च होने की संभावना है.
किया बेहतर प्रदर्शन
बता दें कि वित्तीय वर्ष 25-26 में गिरिडीह कोलियरी ने बेहतर प्रदर्शन किया है. जीएम गिरीश राठौर और पीओ गोपाल सिंह मीणा के नेतृत्व में उत्पादन और डिस्पैच का लक्ष्य हासिल किया है. जीएम ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्पादन लक्ष्य छह लाख टन के विरूद्ध पांच लाख 99 हजार 263 टन कोयले का उत्पादन किया है.
वहीं पांच लाख 99 हजार 506 टन कोयला डिस्पैच किया है. जानकारी के मुताबिक रेल डिस्पैच से पांच लाख आठ हजार 892 टन कोयला डिस्पैच किया गया है, वहीं रोड सेल के माध्यम से 90 हजार 613 टन कोयला डिस्पैच हुआ है. 139 रेल रैक से कोयला सप्लाई किया गया है.
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