सौर ऊर्जा से रोशन होंगे प्रदेश के सरकारी अस्पताल, हर साल होगी करोड़ों की बचत
अस्पतालों को सौर ऊर्जा मात्र 4 रुपए 5 पैसे प्रति यूनिट की रियायती दर पर उपलब्ध होगी.
Published : June 5, 2026 at 6:06 PM IST
जयपुर: प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को सौर ऊर्जा से रोशन किया जाएगा. स्टेट नोडल ऑफिसर क्लाइमेट चेंज डॉ नरोत्तम शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार की पीएम-सूर्य घर योजना के तहत सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा. इसे लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने REIL के साथ समझौता कर 55 से अधिक अस्पतालों और 19 मेडिकल कॉलेजों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने का निर्णय लिया है. इससे न सिर्फ बिजली खर्च कम होगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में भी मदद मिलेगी.
'50 प्रतिशत तक कम होगा बिजली बिल': उन्होंने बताया कि योजना के तहत अस्पतालों को सोलर प्लांट लगाने के लिए कोई निवेश नहीं करना होगा. पूरा खर्च कार्यदायी संस्था वहन करेगी, जिससे सरकारी संस्थानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा. सोलर ऊर्जा के उपयोग से अस्पतालों के बिजली बिल में करीब 50 प्रतिशत तक कमी आने का अनुमान है. चिकित्सा शिक्षा विभाग को हर साल लगभग 10 करोड़ रुपए की बचत होगी. डॉ शर्मा का कहना है कि सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से पारंपरिक बिजली उत्पादन पर निर्भरता कम होगी और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी.
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'25 लाख यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य': अस्पतालों को सौर ऊर्जा मात्र 4 रुपए 5 पैसे प्रति यूनिट की रियायती दर पर उपलब्ध होगी. इससे ऊर्जा लागत घटेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा. परियोजना के तहत 55 अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में रूफटॉप सोलर प्लांट से करीब 25 लाख यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. ग्रिड कनेक्टिविटी और नेट मीटरिंग व्यवस्था के जरिए अस्पतालों को निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी. इससे चिकित्सा उपकरणों के संचालन में भी सुविधा मिलेगी.
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इन जिलों में लगेंगे रूफटॉप सोलर: प्रदेश के अलग-अलग जिलों में स्थित सरकारी अस्पतालों में रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे. इसके तहत जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर, चूरू, सीकर, पाली, बाड़मेर, सिरोही, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ और श्रीगंगानगर के मेडिकल कॉलेजों एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे. डॉ शर्मा का कहना है की स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम होगी.