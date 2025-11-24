ETV Bharat / state

मंत्री और अधिकारी पहुंचे पुष्कर...लोगों से मांगे ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर के लिए सुझाव

विरोध के मद्देनजर सरकार पुष्कर के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं व्यापारिक संस्थाओं और तीर्थ पुरोहित संघ को विश्वास में लेने की कोशिश कर रही है.

Pushkar Sarovar will be part of the corridor
कॉरिडोर का हिस्सा बनेगा पुष्कर सरोवर (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 24, 2025 at 6:57 PM IST

Updated : November 24, 2025 at 9:03 PM IST

अजमेर: प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद पुष्कर के विश्व प्रसिद्ध जगतपिता ब्रह्मा मंदिर में उज्जैन के महाकाल मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर कॉरिडोर बनाने के लिए डीपीआर तैयार हुई, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध किया. ऐसे में सरकार पुष्कर के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं व्यापारिक संस्थाओं और तीर्थ पुरोहित संघ को विश्वास में लेने की कोशिश कर रही है. प्रशासन और शासन ने सोमवार को पुष्कर के आरटीडीसी होटल में स्थानीय लोगों से चर्चा की.

कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, राजस्थान धरोहर संरक्षण और संवर्धन प्राधिकरण के अध्यक्ष औंकार सिंह लखावत ने सोमवार को पुष्कर में पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर, संभागीय आयुक्त और कलेक्टर के साथ स्थानीय लोगों की बैठक ली. इसमें पुष्कर के विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक संगठन शामिल हुए. इनसे पुष्कर के विकास और ब्रह्मा कॉरिडोर को लेकर सुझाव मांगे गए. बैठक में ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर के विरोध के सुर सुनाई नहीं दिए. मंत्री रावत और लखावत ने भरोसा दिलाया कि कॉरिडोर के लिए किसी का रोजगार नहीं छीना जाएगा. जनभावना के अनुरूप कॉरिडोर का काम होगा. ब्रह्मा मंदिर के आसपास के दुकानदार, होटल और मकान मालिकों को अपने प्रतिष्ठान गिराए जाने का डर सता रहा है. उनके विरोध को देखते कॉरिडोर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई.

पुष्कर में कॉरिडोर पर लिए सुझाव (ETV Bharat Ajmer)

Ministers, officials and local bodies discuss the corridor in Pushkar
पुष्कर में कॉरिडोर पर चर्चा करते मंत्री, अधिकारी और स्थानीय संस्थाएं (ETV Bharat Ajmer)

भ्रमित करने वालों को तीर्थराज दें सद्बुद्धि: मंत्री रावत ने बताया, पुष्कर की सभी संस्थाओं से विकास के लिए सुझाव मांगे. कोई भूल गया तो आयुक्त को मंगलवार तक सुझाव दे सकते हैं. कुछ लोगों ने बाजार और मकान तोड़ने की भ्रांति फैलाई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. तीर्थ नगरी का विकास यहां के लोगों, तीर्थ और पर्यटन के लिए है. प्रदेश सरकार सबका साथ और सबका विकास के भाव से पुष्कर का संपूर्ण विकास करने को काम कर रही है. कॉरिडोर की दिशा में जल्द आगे बढ़ेंगे. 'रावत ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉरिडोर बनने से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, मैं तीर्थराज पुष्कर से प्रार्थना करूंगा कि इनको सद्बुद्धि दें'. मंत्री ने कहा कि ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर की प्रक्रिया प्रारंभिक स्तर पर है. अभी लोगों से सुझाव ले रहे हैं. उसके अनुसार कॉरिडोर का खाका बनाएंगे.

सुझाव सरकार को सौंपेंगे: लखावत ने कहा कि पुष्कर का एकतरफा विकास ना हों, इसलिए नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के अलावा विभिन्न संस्थाओं से राय जानी. बैठक में मिले सुझावों का प्रतिवेदन सरकार को भेजेंगे. मंजूरी के बाद कॉरिडोर का काम शुरू होगा.

जनभावना के अनुसार समग्र विकास: जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कहा कि पुष्कर के सभी स्टेकहोल्डर्स से सुझाव लिए हैं. विकास की कार्य योजना उन्हें बताई. विभिन्न संस्थाओं से अच्छे सुझाव मिले हैं. पुष्कर में गत 3 वर्षों में तीर्थयात्रियों और पर्यटक तीन गुना बढ़ गए. इनके लिए सुविधाएं विकसित करने पर चर्चा की. जनभावना के अनुरूप कार्य किया जाएगा. इस दौरान पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर राजेश शर्मा भी मौजूद थे.

