गणतंत्र दिवस समारोह से पहले 41 जिलों में राज्य सरकार ने प्रभारी सचिव बदले

राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को जिले में प्रभारी सचिव लगाया है.

शासन सचिवालय जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 22, 2026 at 1:45 PM IST

जयपुर: गणतंत्र दिवस समारोह से पहले राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सभी जिलों के प्रभारी सचिव बदल दिए हैं. 41 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है. प्रशासनिक सुधार विभाग ने इन नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं. अब शीघ्र ही प्रभारी सचिव अपने-अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे और राज्य सरकार की चल रही योजनाओं, बजट घोषणाओं सहित अन्य कार्यों की प्रगति का फीडबैक लेकर उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेंगे.

आदेशों के अनुसार वरिष्ठ आईएएस नीरज के पवन को अजमेर, रवि जैन को अलवर, हरजीलाल अटल को बालोतरा, आरुषी मलिक को बांसवाड़ा, हरिमोहन मीणा को बारां, डॉ. रोहित गुप्ता को बाड़मेर, हिमांशु गुप्ता को ब्यावर, आनंदी को भरतपुर, मंजू राजपाल को भीलवाड़ा और देवाशीष को बीकानेर का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है.

इसके अतिरिक्त रुक्मणि रियार को बूंदी, सरवन कुमार को चित्तौड़गढ़, कृष्ण कुणाल को चूरू, पूर्ण चंद्र किशन को दौसा, नलिनी कठौतिया को डीग, ओम प्रकाश कसेरा को धौलपुर, समित शर्मा को डीडवाना-कुचामन, नेहा गिरी को डूंगरपुर, जोगाराम को हनुमानगढ़, गायत्री राठौड़ को जयपुर, महावीर प्रसाद मीणा को जैसलमेर और अमरीश कुमार को जालौर का प्रभारी सचिव लगाया गया है.

आदेश के अनुसार अनिल कुमार अग्रवाल को झालावाड़, नवीन जैन को झुंझुनू, भवानी सिंह देथा को जोधपुर, सूचि त्यागी को करौली, पूनम को खैरथल-तिजारा, डॉ. रवि कुमार सुरपुर को कोटा, अनुपमा जोरवाल को कोटपूतली-बहरोड़, शक्ति सिंह राठौड़ को नागौर, पी. रमेश को पाली और निकया गोहायन को फलोदी का जिला प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है.

इसी प्रकार कुमारी प्रज्ञा केवल रामानी को प्रतापगढ़, कन्हैयालाल स्वामी को राजसमंद, खजान सिंह को सलूंबर, शिवांगी स्वर्णकार को सवाई माधोपुर, सुबीर कुमार को सीकर, प्रतिभा सिंह को सिरोही, विश्राम मीणा को श्रीगंगानगर, विश्व मोहन शर्मा को टोंक और टी. रविकांत को उदयपुर का प्रभारी सचिव लगाया गया है.

दूसरी बार किया का बदलाव: दिलचस्प यह है कि दो साल के शासनकाल में यह दूसरा मौका है, जब राज्य सरकार ने प्रभारी सचिवों में बड़ा बदलाव किया है.

