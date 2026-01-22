ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस समारोह से पहले 41 जिलों में राज्य सरकार ने प्रभारी सचिव बदले

जयपुर: गणतंत्र दिवस समारोह से पहले राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सभी जिलों के प्रभारी सचिव बदल दिए हैं. 41 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है. प्रशासनिक सुधार विभाग ने इन नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं. अब शीघ्र ही प्रभारी सचिव अपने-अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे और राज्य सरकार की चल रही योजनाओं, बजट घोषणाओं सहित अन्य कार्यों की प्रगति का फीडबैक लेकर उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेंगे.

आदेशों के अनुसार वरिष्ठ आईएएस नीरज के पवन को अजमेर, रवि जैन को अलवर, हरजीलाल अटल को बालोतरा, आरुषी मलिक को बांसवाड़ा, हरिमोहन मीणा को बारां, डॉ. रोहित गुप्ता को बाड़मेर, हिमांशु गुप्ता को ब्यावर, आनंदी को भरतपुर, मंजू राजपाल को भीलवाड़ा और देवाशीष को बीकानेर का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है.

पढ़ें: करौली में 76वां गणतंत्र दिवस समारोह, विधायक और अधिकारी रहे गायब, प्रिंसिपल ने की ये हरकत

इसके अतिरिक्त रुक्मणि रियार को बूंदी, सरवन कुमार को चित्तौड़गढ़, कृष्ण कुणाल को चूरू, पूर्ण चंद्र किशन को दौसा, नलिनी कठौतिया को डीग, ओम प्रकाश कसेरा को धौलपुर, समित शर्मा को डीडवाना-कुचामन, नेहा गिरी को डूंगरपुर, जोगाराम को हनुमानगढ़, गायत्री राठौड़ को जयपुर, महावीर प्रसाद मीणा को जैसलमेर और अमरीश कुमार को जालौर का प्रभारी सचिव लगाया गया है.